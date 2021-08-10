Гид покупателя: какие бывают типы современных самокатов

Самокаты совсем недавно утратили статус детской игрушки и превратились в полноценное средство передвижения. Никто не удивляется сегодня, когда взрослые идут на них на работу или в университет. Единственное, что может удивить, — это то, что мир так поздно оценил преимущества этого гениального изобретения. Простой дизайн подходит как для повседневных поездок из пункта А в пункт Б, так и для развлекательных поездок, например, по выходным. Это определенно интересная альтернатива велосипедам, — отмечают эксперты компании «Велопланета».

Хотя самокаты получили широкую популярность относительно недавно, среди них уже выделено несколько явно разных типов https://veloplaneta.ua/samokaty, и хотя на первый взгляд все они похожи друг на друга — руль, доска и два колеса, но на самом деле их довольно много. Дьявол кроется в деталях, таких как: размер колес, прочность отдельных элементов, электропривод, амортизация или даже тормозная система — вот лишь некоторые из различных компонентов. Какие виды самокатов самые популярные и в чем их отличия? В чем преимущества мощных электрических моделей, на больших колесах, и что говорит о маленьком и легком городском самокате? Рассказывают специалисты компании.

Самокат с большими колесами

Размер колес — основное различие между самокатами. В основном от них зависит назначение этого движущегося средства. Вообще говоря, чем больше колеса, тем конкурентоспособнее самокат. Маленькие колеса — это удел легких моделей, предназначенных для преодоления небольших расстояний и для отдыха.

Большие колеса самоката обычно имеют диаметр 180, 200 и 230 мм. К их достоинствам можно отнести:

Эффективность — меньшее сопротивление качению означает, что мы можем преодолеть большее расстояние одним толчком.

— меньшее сопротивление качению означает, что мы можем преодолеть большее расстояние одним толчком. Скорость — эффективность поворота также означает возможность ускорения до более высокой скорости.

— эффективность поворота также означает возможность ускорения до более высокой скорости. Комфортность вождения: большие колеса позволяют использовать платформы большего размера. Длинные и широкие модели обеспечивают более удобную посадку; колеса большего размера хорошо справляются с неровной поверхностью и лучше поглощают вибрации. Это очень важно для моделей без амортизации.

вождения:

С другой стороны, меньше компактность — модели с маленькими колесами легче и занимают меньше места, что облегчает их транспортировку. Проблема также в меньшей подвижности — больший радиус поворота затрудняет маневрирование. Самокаты с маленькими колесами (диаметр 100, 120, 125 или 145 мм.) позволяют легче тормозить.

Самокаты для трюков

Трюковые самокаты — результат творчества людей, которые решили прокатиться на своих устройствах в скейтпарках и попробовать выполнить несколько трюков. Они подняли езду на новый уровень, изменили и улучшили дизайн, о котором другие даже не думали.

Каковы характеристики самокатов для фристайла? Они должны безопасно выдерживать экстремальные нагрузки, связанные с агрессивным спортивным вождением, поэтому их важнейшая характеристика — долговечность и прочность. Все элементы трюкового самоката усилены — от колес, вилки и доски до руля. .

Если трюки будут сложными, у такого самоката также должен быть маленький руль, поскольку большой руль может не только затруднить, но и сделать невозможным выполнение некоторых трюков. Тормоза также имеют большое значение, поскольку они должны быть достаточно эффективными, чтобы остановить быстро разгоняющийся самокат. Что касается характеристик колес, то большинство конкурирующих моделей оснащаются колесами малого диаметра (диаметром 100, 110 или 120 мм). К их достоинствам можно отнести большую маневренность и малый вес, что облегчает высокие полеты в парке.

При выборе профессионального самоката не следует упускать из виду и вопрос о соответствующих подшипниках. Чем выше оценка ABEC, тем быстрее подшипник. Если вождение должно быть динамичным, то нужно стремиться к высшим классам — 7 или 9.

Электрические самокаты

Электрические модели убрали из самокатов то, что было основой их использования — отталкивание от земли одной ногой. И в результате этого изменения они стали хитом продаж второго десятилетия 21 века. Электросамокат — это простое, экономичное и минималистичное средство передвижения, поэтому его покупает все большее количество людей. В первую очередь это жители крупных городов, у которых под рукой широкие тротуары, то есть необходимая для передвижения инфраструктура. Более того, во многих крупных городах есть услуга поминутной аренды электросамоката. Любой, кто не уверен в этом изобретении, может попробовать и за несколько десятков гривен посмотреть, подходит ли им этот вид транспорта.

В чем причина явления электрических моделей? Мотор и аккумулятор заменяют силу ног, делая самокат удобным и быстрым средством передвижения по городу. Он позволяет разогнаться до 20 км/ч, что ближе к динамической езде на велосипеде, чем к пешей прогулке. Кроме того, вы можете кататься на нем по тротуарам, что подходит самым молодым и людям, которые боятся хаоса, царящего на украинских дорогах и велосипедных дорожках. С другой стороны, малый вес самоката и возможность складывания делают его всегда под рукой, что не только позволяет перевозить его в общественном транспорте, но и исключает риск угона.

Лучшие электросамокаты отличаются легкой, но прочной конструкцией с возможностью складывания. Также будет полезен заряд батареи, адаптированный к нашим потребностям — например, чтобы добраться до места назначения и вернуться на одном заряде батареи, а также возможность быстрой и удобной зарядки. Большие колеса — 8,5 и даже 10 дюймов хорошо работают в электрике. Езда на них более удобна, а эффективность самоката повышается за счет заряда аккумулятора.

Городские самокаты

Электросамокаты тоже относятся к строго городским моделям. Городской самокат — отличная альтернатива автомобилю, общественному транспорту и велосипеду.

Самокаты этого типа предназначены для повседневного использования, поэтому должны быть универсальными. Лучше всего подойдут маленькие и легкие модели с возможностью складывания. Компактные габариты имеют массу преимуществ — такой самокат проще хранить в квартире или офисе. Их тоже не проблема провезти на общественном транспорте.

Даже небольшой самокат позволяет довольно динамично ездить, а также утомляет намного меньше, чем велосипед. В пользу них говорит и относительно низкая цена.

Покупая городской самокат, вы должны подобрать его характеристики в соответствии с вашими потребностями. Однако всем потребуются такие элементы и функции, как регулируемая высота, складывание, освещение или тормоз в ручке. Также стоит обратить внимание на КПД подшипников, ведь самые дешевые модели не очень экономичны и во время движения теряют много энергии.

Самокат трехколесный

Езда на традиционных двухколесных самокатах зачастую слишком сложна для маленьких детей. Самым младшим не хватает чувства равновесия, которое позволяло бы стабильно ехать. Поэтому для детей разработаны специальные трехколесные самокаты, которые состоят из двух колес спереди и одного сзади. Принцип работы аналогичен трехколесному велосипеду — дополнительная точка опоры позволяет малышам получать удовольствие от катания, не беспокоясь о безопасности.

Детский трехколесный самокат должен быть прочным, безопасным и адаптированным к возрасту пользователя. Если он должен доставить малышам настоящую радость, он также должен отличаться эффектным внешним видом. Каждый ребенок будет в восторге от самоката любимого цвета или раскраски, напоминающей его любимую сказку. .

Миллионы людей во всем мире обнаружили, что катание на самокате — это чистое удовольствие. Таким образом, какой бы самокат вы ни выбрали, вы обязательно найдете что-то для себя. Даже люди, привязанные к своим велосипедам и автомобилям, легко обнаружат, что в некоторых ситуациях самокат — лучшее средство передвижения.