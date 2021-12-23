Гид покупателя: какое оборудование нужно иметь чтобы стать видеоблогером

В мире, где люди чаще смотрят YouTube, Тик-ток или Twitch вместо телевидения, количество желающих поделиться своими видеороликами постоянно растет. Но при этом важно иметь в виду, что контент всегда является главным. Если у вас есть контент, который, по вашему мнению, может заинтересовать людей, все, что вам нужно сделать, это зафиксировать его на видео и выложить в Интернет.

Но прежде чем начать снимать, транслировать или создавать видео на онлайн-платформах, рекомендуется приобрести некоторые дополнительные приспособления, такие как стабилизатор для телефона, штатив, микрофон и другие полезные вещи.

Поскольку требования к качеству видео продолжают расти, также возрастают требования к изображению, звуку и редактированию. Вот почему вначале, эксперты советуют инвестировать некоторую сумму, чтобы иметь возможность полноценно начать заниматься этим хобби. Специалисты компании For-Extreme рассказывают что может понадобиться для качественной любительской видеосъемки.

Видеооборудование

В основе, качественной видеозаписи конечно же, лежит качественное изображение, которое можно получить только с помощью камеры. Большинство ютуберов используют камеры для съемки видео. Однако, поскольку современные смартфоны сегодня также хорошо снимают, на начальном этапе, если у вас есть хороший смартфон, который может снимать в Full HD или 4K Ultra HD, можно обойтись им. Преимущество смартфонов — это такие режимы съемки, как замедленная съемка или суперзамедленная съемка. Некоторые ютуберы используют смартфон и камеру одновременно.

Что касается конкретных моделей камер, видеоблогеры используют как небольшие камеры, такие как Sony Alpha a6300, так и такие как Panasonic Lumix G7 или более дорогой GH5. От бренда Canon это Canon EOS 80D премиум-класса. Некоторые пользователи предпочитают экшн-камеры. В этом случае чаще всего применяют устройства GoPro. Подходит для использования и смартфоны, любые новые модели айфонов или самсунг. В основе должна быть качественная картинка при съемке видео и FPS.

Выбирая камеру, важно подумать, какой контент вы хотите снимать. Когда дело происходит в основном дома, где у вас хорошие условия освещения, можно обойтись более дешевым оборудованием. Если вы хотите снимать путешествия, то лучше выбрать что-нибудь получше, что может хорошо работать в условиях плохого освещения. Разумеется, важен качественный объектив. При съемке идеально чередовать широкоугольный объектив с обычным объективом.

Штатив и стабилизатор

В основе качественного изображения также лежит его стабильность. В конце концов, никто не хочет видеть дрожащую картинку. Устойчивость картинки могут обеспечить штатив или стабилизатор. Они могут иметь форму небольшого настольного штатива или большого складного штатива. Обычные складные штативы непрактичны для путешествий, так как даже в сложенном виде они могут достигать 30 сантиметров в длину и более. Важно, чтобы штативы были практичными и портативными.

Помимо штатива, существует вторая категория — стабилизаторы. В этом случае это может быть немного более выгодное вложение, поскольку стабилизатор может помочь делать действительно хорошие снимки.

Стабилизатор можно купить как для фотоаппаратов, так и для смартфонов, а можно купить стабилизатор со встроенной камерой. Для начинающих ютуберов покупка более дешевого стабилизатора для смартфонов — определенно идеальный выбор.

Микрофон

Еще один важный элемент, который нельзя не учитывать при видеосъемке — это качественный звук. К сожалению, большинство камер не обеспечивают хороший захват звука, и необходимо приобрести микрофон. Эту важность можно осознать, особенно при съемке на открытом воздухе, когда небольшой ветер может испортить весь саундтрек.

К счастью, компании предлагают широкий выбор съемных микрофонов. Если нужен микрофон для записи в помещении, возьмите один из настольных микрофонов. Если нужно четко записывать свой голос, где бы вы ни находились, рекомендуется использовать петличный микрофон.

Другое

И последнее, но не менее важное: есть различные аксессуары, в которые рано или поздно придется вложиться. Перед покупкой оборудования не забудьте карты памяти, на которых будет храниться много видео, сменные аккумуляторы и повербанки, если вы хотите путешествовать в районы, где у вас нет доступа к электричеству. Еще один полезный аксессуар — технологические сумки, с которыми можно безопасно путешествовать.

Еще один полезный гаджет для видеоблогеров — дрон. Из-за высокой цены и строгих правил в некоторых странах рекомендуется покупать его только тогда, когда у вас есть некоторый опыт съемок.