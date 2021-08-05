Гид покупателя: какой компьютер Apple с чипом M1 можно купить в 2021 году

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Современный чип M1 — Apple представляет собственный процессор

Процессор Apple M1 был официально представлен в 2020 году, когда первые устройства, оснащенные этим чипом, появились в предложении гиганта из Купертино. Apple M1 выполнен в архитектуре ARM, характерной для мобильных устройств. По этой причине процессоры M1 можно встретить как в смартфонах и планшетах Apple, так и в компьютерах Mac .

До сих пор компьютеры Mac были в основном процессорами Intel, но в будущем Apple намерена полностью отказаться от систем Intel в пользу собственных решений. С точки зрения рядового пользователя это будет заметное изменение в лучшую сторону.

Типы и варианты компьютеров Mac с чипом M1

Apple MacBook Air M1

Ноутбук MacBook Air — безусловно, самый популярный ноутбук, доступный от Apple. Он поставляется только в одном размере, а именно с 13,3-дюймовым дисплеем Retina (13-дюймовый MacBook Air). Ноутбуки линейки Air всегда были доступны с процессорами Intel, тогда как в 2020 году MacBook с фирменным чипом от Apple — M1.

Компьютеры MacBook Air M1 доступны в двух версиях с точки зрения объема оперативной памяти (8 и 16 ГБ) и еще четырех вариантах емкости встроенной памяти (256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ). Также есть две версии графического процессора (GPU): 7- и 8-ядерный. Все остальные параметры MacBook Air (независимо от выбранных версий памяти) идентичны.

MacBook Air с чипом M1 — это универсальный компьютер, предназначенный для выполнения повседневных задач, работы в Интернете и просмотра фильмов. Использование фирменного процессора продлило время автономной работы — теперь ноутбук позволяет до 15 часов использования веб-браузера и до 18 часов воспроизведения видео без подзарядки . Дополнительным плюсом является отсутствие вентиляторов, охлаждающих устройство. Он все время остается тихим и эффективным.

Apple MacBook Pro M1

Ноутбук MacBook Pro занимает более высокое место с точки зрения производительности используемых компонентов, поэтому он лучше подходит для сложных задач, особенно при редактировании и рендеринге видео в разрешении 4K. Макбуки линейки Pro доступны в двух размерах — с диагональю экрана 13 или 16 дюймов. Однако при выборе копии с процессором M1 следует рассматривать только вариант меньшего размера (13 дюймов), потому что 16-дюймовый MacBook Pro еще не доступен для продажи с этим чипом (но только с процессорами Intel) .

Как и Apple MacBook Air M1, MacBook Pro M1 доступен с двумя версиями оперативной памяти (8 и 16 ГБ), а также еще с четырьмя вариантами встроенной памяти (256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ). ). Дополнительным параметром является выбор 7- или 8-ядерного графического процессора (GPU). Остальные параметры MacBook Pro (независимо от выбранной версии памяти) идентичны. Однако стоит отметить, что к этому ноутбуку невозможно подключить два внешних монитора.

Apple iMac 24 M1

Компьютеры iMac «все в одном» (компьютер и монитор в одном корпусе) доступны в трех размерах — с диагональю экрана 21,5 дюйма, 24 дюйма и 27 дюймов. Однако стоит знать, что на данный момент доступны только 24-дюймовые модели с процессором Apple M1. Так что, если вы рассматриваете iMac с чипом M1, вам нужно будет выбрать 24-дюймовую версию. Помните, что есть несколько других параметров, которые вы можете настроить в соответствии со своими потребностями и, таким образом, создать iMac в своей собственной аппаратной конфигурации.

Компьютеры iMac M1 2021 (24 дюйма) all-in-one доступны с двумя версиями оперативной памяти (8 и 16 ГБ), а также с тремя версиями встроенной памяти (256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ), и еще два варианта по количеству доступных портов (два порта USB 4 + два порта USB 3 или только два порта USB 4). Вы также можете выбрать одну из двух версий графического процессора (GPU). Младшая версия имеет 7-ядерный графический процессор, а старшая — 8-ядерный. Графическая производительность зависит от типа графического процессора .

Apple Mac mini M1

Mac mini — это классический центральный блок в виде компактной коробки, к которому необходимо подключить монитор, мышь и клавиатуру. До недавнего времени Mac mini был доступен только с процессорами Intel, сегодня же Mac mini можно будет приобрести с процессором Apple M1. Как и ноутбуки MacBook и iMac, Mac mini также доступен с различными версиями памяти .

Из-за объема доступной оперативной памяти Mac mini M1 может быть с 8 или 16 ГБ оперативной памяти. В свою очередь, с точки зрения емкости встроенной памяти вы можете выбрать версию на 256 и 512 ГБ, а также на 1 или 2 ТБ. Все остальные параметры компьютеров Mac mini (независимо от выбранных версий памяти) идентичны.

Рейтинг компьютеров Mac с процессором M1

MacBook Air M1

Последняя версия ноутбука MacBook Air (конец 2020 г.) с процессором Apple M1 ничем не отличается от своего предшественника с чипом Intel, но предлагает гораздо больше с точки зрения производительности. Это, в свою очередь, означает более высокую вычислительную мощность и даже более быструю работу самых требовательных программ. Кроме того, чип M1 определяет бесперебойную работу системы macOS даже в экстремальных условиях .

MacBook Air — менее продвинутый компьютер Mac по сравнению с версией Pro, но только с точки зрения некоторых используемых компонентов (включая более темный экран, меньшее время автономной работы, пассивную систему охлаждения). Однако при сравнении MacBook Air с MacBook Pro с точки зрения производительности (при условии одинакового объема оперативной памяти и количества ядер графического процессора) оба компьютера очень похожи.

MacBook Pro M1

В отличие от MacBook Air, версия Pro имеет экран ярче на 100 нит, работает до двух часов дольше без подзарядки (при работе в Интернете), а все компоненты активно охлаждаются (при интенсивной работе вентилятор включается, поэтому что ноут не греется) сам). Версия Pro отличается от Air другими нюансами — в т.ч. наличие Touch Bar, чуть больший вес или наличие динамиков и студийных микрофонов. Их стоит внимательно сравнить при покупке ноутбука от Apple.

Что касается производительности процессора M1, то он находится на высшем уровне и легко превосходит чипы серии Intel Core i5 в тестах производительности. На практике работа на компьютере с процессором M1 означает полную бесперебойность работы системы и скорость работы всего оборудования даже при использовании самых требовательных программ. По этой причине Apple MacBook Pro M1 будет, среди прочего, идеальным предложением для графических дизайнеров или редакторов.

iMac 24 дюйма M1

Новая 24-дюймовая версия iMac M1 ничем не отличается от других компьютеров Apple с таким же чипом. На практике это означает, что при использовании тех же параметров, что и на других компьютерах Apple (объем оперативной памяти и количество ядер в графическом процессоре), различия в производительности между отдельными устройствами невелики, что подтверждается независимыми тестами. Вот почему единственное, что вам следует учитывать при выборе Mac с чипом M1, — это тип самого компьютера (ноутбук против моноблока против процессора).

Mac mini M1

Последний компьютер, оснащенный процессором M1, — это Apple Mac mini. Mac mini — единственное нестандартное устройство — для достижения полной функциональности ему не хватает монитора, клавиатуры и мыши, которые необходимо приобретать отдельно. Как упоминалось ранее, Mac mini с чипом M1 существенно не отличается от других компьютеров Apple с таким же чипом. Так что выбирайте Mac mini M1, если вам нужен настольный компьютер с монитором по вашему выбору.