Гид покупателя: какой размер iPhone 13 выбрать — Mini, Pro или Pro Max

Новый и ожидаемый смартфон iPhone 13 2021 года стал реальностью и доступен в продаже во многих магазинах Украины. Как и в случае с предыдущими версиями, iPhone 13 предлагается в нескольких моделях, которые отличаются размерами и функциональными особенностями.

Все представители линейки моделей 2021 года выполнены в идентичном дизайне, а основные отличительные характеристики заключаются в модуле камер и размере устройства. Дизайн смартфонов напоминают черты прошлогодней версии, но характеризуются наличием четких рубленых граней. Эта особенность была позаимствована у iPhone 4.

1. Какой размер iPhone 13 выбрать: Mini, Pro или Pro Max

Как и в прошлом 2020 году, компания Apple условно разделила линейку на 4 модели:

iPhone 13 Mini считается самым маленьким по размеру –5,4 дюйма. iPhone 13 размером 6,1 дюйма. iPhone 13 Pro выпущен в продажу в размере 6,1 дюйма. iPhone 13 Pro Max представлен в размере 6,7 дюйма.

Перед покупкой рекомендуется обратить внимание на характеристики каждой из четырех моделей, оценивая их преимущества и недостатки.

2. Общие данные о презентации iPhone 13

Осенью этого года состоялась официальная презентация iPhone 13, где были рассмотрены особенности современных гаджетов от компании Apple:

Экраны смартфонов получили высокую частоту обновления – 120 Гц, а также отличаются режимом Always-On Display.

Смартфоны версии Pro и Pro Max дополнены 1 Тб памяти.

Камера, получившая возможность работать в портретном режиме, отличается высоким разрешением видеосъемки ProRes.

Дизайн представленной версии стандартный: обе части панели – ровные, боковые грани имеют четкие очертания, что было характерно и для прошлых моделей (iPhone 5S и SE).

3. Отличительные особенности каждой версии

Отправляясь на поиски подходящей версии iPhone 13, рекомендуется сравнить все модели из предложенной линейки. Важно оценить соотношение цена/качество, дисплей, производительность, батарею, камеру и средства коммуникации. Техноблогеры и аналитики строили собственные прогнозы перед презентацией новых смартфонов, а потому интересно разобраться в отличительных особенностях данных гаджетов.

Каждый кто хочет иметь статус владельца элитной техники, а так же иметь под рукой отличный инструмент для решения большого спектра задач в своей профессиональной деятельности может купить iPhone 13 Pro и убедиться лично на практике в отличном качестве фото и мощности нового процессора.

3.1. Сравнение каждой версии: iPhone 13, Mini, Pro и Pro Max

iPhone 13 Стандартный вариант, который также, как и iPhone 12, укомплектован экраном размером 6,1 дюйма, разработанным по технологии OLED. Модель доступна в трех модификациях: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб. iPhone 13 Mini Практично идентична прежней модели, но отличается меньшим размером экрана – диагональ 5,4 дюйма (OLED технология). Количество камер и памяти также идентично. iPhone 13 Pro Размер дисплея соответствует модели iPhone 13, но в серии Pro производитель использовал вместо двух камер – три. Объем хранилища представлен в 4 модификациях: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. iPhone 13 Pro Max Напоминает версию Pro, но отличается увеличенным дисплеем – 6,7 дюйма. Емкость аккумулятора соответствует большому экрану. Объем хранилища идентичен модели Pro.

Ценообразование линейки вполне логичное и понятное: модели Pro стоят в несколько раз дороже, чем серия Mini или стандартный iPhone 13. Самым крупным и самым дорогим считается Pro Max, что оправдано его габаритами и функциональными характеристиками.

4. Какой iPhone 13 выбрать?

Выбор определенной модели и версии зависит от профессиональной деятельности пользователя и от индивидуальных предпочтений. К примеру, версия Mini с маленьким размером дисплея – не самое лучшее решение для просмотра видео или мобильных игр. Такой смартфон предназначен для людей, которым компактность важнее. Современные миниатюрные версии, обычно используют пользователи, которые используют смартфон для совершения звонков и базовых потребностях в сети Интернет.

iPhone 13 и Pro – стандартный вариант, который предназначен для обычного пользователя — это отличное решение для просмотра социальных сетей, качественных фотографий и видео. Эта категория пользователей предпочитает универсальные и практичные гаджеты по приемлемой цене.

Для программистов, менеджеров, блогеров и других людей, которые используют гаджеты в своей работе для съемки и монтажа видео файлов в высоком разрешении, для редактирования документов и прочих профессиональных надобностей — отличным решением считается версия Pro Max. Увеличенный по размеру дисплей значительно упрощает процесс работы со многими программами и видеоредакторами.