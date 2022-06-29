Три вещи которые полезно знать при удалении татуировки

Татуировки сегодня популярны как никогда, но даже тщательно подобранная татуировка может начать надоедать. Желание удалить татуировку очень распространено, так как татуировки часто меняют цвет и форму с течением времени по мере изменения качества кожи.

Нанесение татуировки часто является важным решением, которое требует размышлений и взвешивания между плюсами и минусами такого шага. Всегда есть надежда что она останется навсегда, но жизнь полна неожиданностей, и каждый можете оказаться в ситуации, когда татуировку приходится удалить.

Специалисты одесской Студии Аристо, оказывающей косметологические услуги с использованием современных лазерного оборудования и методик, объясняют три вещи, которые полезно знать при проведении этой процедуры.

Можно ли удалить татуировку за одну процедуру?

Это может сработать, но, обычно, это невозможно. Как и при любом лазерном лечении, вы должны быть терпеливы и последовательны в его процессе. Есть много факторов, влияющих на лазерное удаление татуировки, например: тон кожи, плотность и цвет татуировки, а также её размер.

Возраст татуировки также помогает определить, сколько процедур потребуется для получения 100% результата. Старые татуировки часто требуют более короткого процесса обработки, в то время как маскирующие татуировки нуждаются в большем количестве процедур для обработки.

Чернила, обычно используемые в татуировках, проникают во второй слой кожи, называемый «дермой».

Кожа защищена тремя слоями, первый из которых называется «эпидермис», второй — «дерма», а последний — жировой тканью.

Для удаления татуировки используется лазер, который проникает в дерму, оставляя эпидермис без каких-либо повреждений. Таким образом, тон кожи может повлиять на то, сколько времени потребуется лазеру для проникновения в дерму.

Влияет ли цвет татуировки на возможность ее удаления?

Да, это так. Идеальная татуировка для удаления — черная татуировка на светлой коже. Чем темнее татуировка, тем легче ее удалить. Такие цвета, как зеленый и синий, также легче удалить.

Краску для татуировки в более светлых тонах труднее разрушить, но, поскольку мы в современных условиях используют двухсторонний лазер с соплами для конкретных цветов, можно нацеливаться на все цвета.

Можно ли удалить только небольшую часть большой татуировки?

Вполне возможно удалить лишь небольшую часть более крупной татуировки. Это полностью зависит от пациента. Специалисты проводят консультации, онлайн или на месте в клинике, где рассказывают, что можно сделать, проверяют тон кожи, цвет татуировки, возраст и какой процесс лечения подходит наиболее.

Резюме

Удаление татуировки с помощью лазера на сегодняшний день является наиболее эффективной процедурой, когда речь идет о щадящем воздействии на кожу и одновременном максимальном удалении. Несколько важных факторов, которые могут повлиять на лазерное удаление и успех процедуры, перечислены выше, но есть еще один — имунная система.

Иммунная система является одним из наиболее распространенных факторов, о котором многие забывают как о ключевом. Пациенты также редко подозревают, что иммунная система играет роль фактора в этом контексте.

В то время когда происходит удаление татуировки, лазер выжигает частички чернил из-под кожи. Здесь вступает в игру иммунная система. Когда частицы чернил разрушаются лазером, тело, в свою очередь, расщепляет их. Уникальная иммунная система организма влияет на скорость деградации наряду с другими факторами, такими как метаболизм. Поэтому важно пить много воды, чтобы помочь телу перемещать частицы.