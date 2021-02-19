Гид покупателя: классификация наушников для телефона и особенности их выбора

Наушники – неотъемлемый аксессуар для любого смартфона или планшета. Огромный выбор устройств обусловлен постоянно растущим ассортиментом. При покупке наушников в первую очередь нужно определиться, с их типом: проводной или беспроводной.

В первом случае обязательно требуется подключение источника звука, но такие «уши» не отключатся в ответственный момент. Хотя провода могут путаться, этот тип является классическим и остается лидером продаж, отмечают специалисты компании ItLook.

Основные преимущества проводных наушников:

Качество звучания. Наличие провода гарантирует высокую точность передачи частот. Доступная стоимость. Беспроводные модели более дорогие за счет использования блютуз-модуля в конструкции. При равных характеристиках с проводными устройствами их стоимость будет более высокой. Стабильность подключения. Передаваемый импульс не прерывается из-за внешних помех, как это часто бывает в случае с блютуз-моделями.

Беспроводные устройства более удобны, обеспечивают свободу действий при эксплуатации. Однако такие наушники работают от АКБ, поэтому при разрядке аккумулятора они могут отключиться в самый ответственный момент. Кроме того, в данном случае теряется качество звучания, есть вероятность потерять одно «ухо». Также беспроводные модели стоят.

Виды гарнитур и их особенности

Если планируете купить наушники на телефон, в первую очередь нужно выбрать тип посадки:

Вакуумные. В таких моделях предусматривается силиконовый уплотнитель, обеспечивающий качественную фиксацию изделия в ушном канале. Вакуумные устройства гарантируют качественную изоляцию от шумов, но подходят не для всех. «Затычки» могут быть некомфортными для некоторых пользователей. Вкладыши. Устройство фиксируется в ухе, но не в самом канале, а в раковине. Наушники-вкладыши не доставляют дискомфорта, при этом они не могут похвастаться высокой звукоизоляцией. Накладные. Такие модели надеваются прямо на уши. Динамики, оснащенные оголовьем, располагаются непосредственно в чашечках. Этот тип аксессуаров бывает открытого или закрытого типа. В первом случае изделие закрывает только ушную раковину, во втором – полностью ухо.

При выборе нужно ориентироваться на дальнейшие условия использования. Например, влагозащищенность играет важную роль при занятиях спортом. Как правило, защита корпуса обеспечивает невосприимчивость устройств при воздействии как воды, так и пыли. Этот вариант оптимален для любителей спорта, фитнеса и пробежек. В зависимости от модели наушники могут предусматривать защиту при кратковременном погружении в воду.

Чем отличаются разные виды шумоподавления

Наушники с пассивным подавлением шума физически блокируют слуховой канал. Например, те же «затычки» ограничивают посторонние звуки благодаря силиконовому уплотнителю. В накладных моделях пассивное шумоподавление обеспечивается за счет плотного прилегания чашечки к голове.

Что касается активного звукоподавления, в данном случае речь идет о более сложной технологии. Ее принцип состоит в использовании специальных алгоритмов и микрофонов, улавливающих посторонние звуки, после чего генерирующих аналогичную звуковую волну в противофазе. В итоге большая часть посторонних шумов отсекается. Активное шумоподавление – сложная технология, которая на бюджетных моделях не используется.

Критерии выбора

При покупке специалисты советуют ориентироваться на такие основные параметры:

Диаметр мембраны. В зависимости от этого определяется качество звука. Устройства с большим диаметром мембраны, как правило, лучше проигрывают низкие частоты. Если покупается аксессуар для смартфона, мониторные модели не берутся во внимание. Импеданс. Этот параметр определяет номинальное сопротивление. Импеданс в зависимости от модели и производителя может быть в диапазоне 1–820 Ом. Для мобильных аксессуаров показатель 16–40 Ом считается оптимальным. Частота диапазона. Человеческое ухо воспринимает звуки на частоте от 20 до 20 тысяч герц. Если звучание выходит за пределы, разница не улавливается.

Кроме того, нужно ориентироваться на чувствительность наушников. Именно этот показатель влияет на громкость воспроизведения. Желательно, чтобы чувствительность была не менее 100 дБ.