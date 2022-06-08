Гид покупателя: конструктивные особенности и способы управления тканевыми ролетами
Занавески, шторы и гардины сегодня уже выглядят несколько банально. Куда более современный вид окнам придают тканевые ролеты, популярность которых в последнее время значительно возросла.
Сегодня на рынке существует множество фасонов и расцветок тканевых ролет:
- однотонные и с цветным орнаментальным декором;
- с рисунком и позитивными надписями;
- гладкие и гофрированные;
- прямоугольные и веерного типа;
- прозрачные, полупрозрачные и полностью затемняющие окна.
Ассортимент этого вида оконных штор разнообразен, можно выбрать все что угодно и на любой вкус и кошелек.
Одних интересует цвет, дизайн и общий вид тканевых ролет, других больше занимает техническая сторона вопроса, а именно – система устройства различных моделей. Им важно знать, какие системы накручивания полотна предусмотрены для тканевых ролет, какими способами их можно крепить и управлять.
Конструктивные системы тканевых ролет
На сегодняшний день существуют две системы ролет – открытая и закрытая.
- Открытая система — конструкция подразумевает открытый внешний вал, на который непосредственно накручивается полотно. Это бюджетный вариант тканевых ролет.
- Закрытая система — данная конструкция имеет на верхней части ролет, в зоне крепления, закрытый короб-контейнер, в который прячется накрученная на вал ткань. Это более дорогой вариант, поскольку имеет более эстетичный внешний вид и предохраняет тканевые ролеты от пыли, а, следовательно – продлевает срок их эксплуатации.
Способы крепления тканевых ролет
Крепление тканевых ролет можно осуществлять по-разному. Выбор подходящего способа основывается на особенностях оконного проема, расстановки мебели в зоне окна.
Все способы крепления очень надежны и монтаж может произвести не только специалист, но и любой мужчина, умеющий работать с шуруповертом.
- Вариант 1 – крепление над окном.
- Вариант 2 – крепление к потолку.
- Вариант 3 – крепление в оконном проеме.
- Вариант 4 – крепление к оконной раме.