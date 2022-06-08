Гид покупателя: конструктивные особенности и способы управления тканевыми ролетами

Занавески, шторы и гардины сегодня уже выглядят несколько банально. Куда более современный вид окнам придают тканевые ролеты, популярность которых в последнее время значительно возросла.

Сегодня на рынке существует множество фасонов и расцветок тканевых ролет:

однотонные и с цветным орнаментальным декором;

с рисунком и позитивными надписями;

гладкие и гофрированные;

прямоугольные и веерного типа;

прозрачные, полупрозрачные и полностью затемняющие окна.

Ассортимент этого вида оконных штор разнообразен, можно выбрать все что угодно и на любой вкус и кошелек.

Одних интересует цвет, дизайн и общий вид тканевых ролет, других больше занимает техническая сторона вопроса, а именно – система устройства различных моделей. Им важно знать, какие системы накручивания полотна предусмотрены для тканевых ролет, какими способами их можно крепить и управлять.

Конструктивные системы тканевых ролет

На сегодняшний день существуют две системы ролет – открытая и закрытая.

Открытая система — конструкция подразумевает открытый внешний вал, на который непосредственно накручивается полотно. Это бюджетный вариант тканевых ролет.

Закрытая система — данная конструкция имеет на верхней части ролет, в зоне крепления, закрытый короб-контейнер, в который прячется накрученная на вал ткань. Это более дорогой вариант, поскольку имеет более эстетичный внешний вид и предохраняет тканевые ролеты от пыли, а, следовательно – продлевает срок их эксплуатации.

Способы крепления тканевых ролет

Крепление тканевых ролет можно осуществлять по-разному. Выбор подходящего способа основывается на особенностях оконного проема, расстановки мебели в зоне окна.

Все способы крепления очень надежны и монтаж может произвести не только специалист, но и любой мужчина, умеющий работать с шуруповертом.