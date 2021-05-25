Гид покупателя: критерии выбора беспружинного матраса

Беспружинные матрасы стали популярны в последние годы. Такая конструкция действительно удобна в первую очередь потому, что можно использовать 100% площади – по краю нет каркаса.

У подобных изделий есть много вариаций по жесткости, нагрузке на одно спальное место и другим параметрам, рассказывают специалисты компании «Велам».

Описание конструкции

Матрасы на кровать, не имеющие пружин в конструкции, способны обеспечить крепкий и здоровый сон, утверждают специалисты. Данные модели не содержат металлических, каркасных элементов и подходят для пользователей любого возраста.

В основе эластичные, упругие материалы, в том числе кокосовая койра, латекс, пена «мемори». Подобные конструкции хорошо поддерживают позвоночник в физиологической позиции и повторяют контуры тела.

Основные преимущества и недостатки

Беспружинные матрасы имеют массу преимуществ, основные из них это:

поддержка позвоночника в правильном, анатомическом положении;

продолжительный срок эксплуатации – больше 15 лет;

разнообразные эффекты – отличающая жесткость, толщина и другие параметры;

отсутствие скопления пыли – материалы плотные, в них также не заводятся грибки, плесень и другие микроорганизмы.

Следует отметить, что такие матрасы значительно проще создавать по индивидуальным размерам. В таком случае спальное место будет действительно максимально удобным.

Что касается недостатков, то основным можно назвать цену. Она несколько выше, чем у пружинных моделей. К тому же не рекомендуется покупать такие для семей, где есть маленькие дети. Дело в том, что если ребенок будет по кровати ходить или прыгать – это может повредить конструкцию.

Критерии выбора

Чтобы подобрать удобный беспружинный матрас, следует обращать внимание на следующие критерии:

материал. Внутреннее устройство – это мягкие или жесткие наполнители. Жесткими, которые также являются основанием матраса, являются кокосовая койра, войлок. К мягким (пружинистым, эластичным) стоит отнести латекс, поролон, пену «мемори». Есть как матрасы с единственным наполнителем, так и комбинированные, в том числе с послойным размещением;

размеры. Они должны быть точно такими же, как и у кровати, на которую будет укладываться изделие. Если окажется меньше, то есть риск соскальзывания. Когда же матрас больше, он просто не поместится или будет «волнами». Размеры должны быть подогнаны вплоть до миллиметров;

нагрузка на 1 спальное место. Это важный параметр, который часто упускается. В среднем на одно место допустимо давление 90-120 кг. Обратите внимание, что даже в двуспальных матрасах указывается этот параметр из расчета на 1 место. В любом случае всегда нужно брать с запасом – в пределах 15-20 кг.

Помните, что всегда можно проконсультироваться с консультантом, если возникают проблемы с выбором. Он знает ассортимент значительно лучше и сможет задать такие вопросы, ответы на которые помогут подобрать идеальную модель именно для конкретного покупателя.