Гид покупателя: может ли электрогриль заменить обычный гриль

После окончания теплых дней, наслаждаться любимыми блюдами, приготовленными на гриле, сегодня можно и дома. Современные технологии позволяют получить приятный вкус гриля без суеты на открытом воздухе с електрогрилем для дома.

По данным компании Stylus, самой продаваемой маркой домашних грилей в Украине, являются грили Тефаль OptiGrill. Эти двусторонние электрические грили имеют съемные антипригарные ребристые пластины (верхнюю и нижнюю) с пологими краями, которые оставляют традиционные полоски на стейках. Этот тип гриля существует уже около несколько лет, каждый год принося новые модели и новые улучшения.

Если вы хотите купить домашний гриль, вам нужно знать две основные вещи: имеющие значение для вас, регулируется ли температура (некоторые грили имеют только одну ступень нагрева), и его емкость. На одних грилях достаточно места, чтобы приготовить на четверых, на других — всего на две порции.

Есть два стиля электрических грилей на выбор: открытый гриль, на котором пища готовится снизу и ее нужно перевернуть, и контактный гриль, где крышка выполнят роль верхнего нагревательного элемента. Вот некоторые подробности об обоих:

Открытый гриль. Если вы покупаете этот тип домашнего гриля, убедитесь, что вы выбрали тот, который поставляется с крышкой (у большинства из них она есть). Это дает вам больше возможностей для приготовления на гриле и удерживает дым и пар. Контактный гриль. Убедитесь, что верхняя и нижняя части решетки легко отсоединяются, чтобы вы могли легко мыть их вручную или в посудомоечной машине. Кроме его основного назначения, контактный гриль можно использовать в качестве сэндвичницы, тостера и даже для производства сухарей.

Контактный гриль особенно хорош для приготовления:

рыбного филе;

стейков;

свиных отбивных;

гамбургеров;

овощей;

тостов.

Насколько безопасны такие грили в помещении?

Возможно, вы читали, что уличные грили могут выделять химические вещества (гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды). А дым от горящих углей и капающий жир только добавляют опасности.

Использование домашнего электрического гриля устраняет горящие угли, дым и капающий жир. Пластины для гриля расположены под углом, поэтому излишки жира или масла могут стекать в специальный поддон. Это также помогает предотвратить возгорание.

Полезнее ли приготовление на гриле в помещении?

Большинство контактных грилей имеют наклон, поэтому жидкость капает с продуктов, с гриля на поддон. Производители стремятся сделать больше, используя автоматические датчики, позволяющие избежать перегрева при приготовлении пищи, и дополнительные аксессуары для таких работ, как жарка горячим воздухом и выпечка.

Такой гриль подходит для начинающих кулинаров с автоматическими предустановками для гамбургеров, птицы, сэндвичей, свинины и колбасы, красного мяса и рыбы.

Цветной светодиодный индикатор уровня приготовления, расположенный рядом с кнопками предварительной настройки на ручке гриля, сообщает о каждом уровне предварительного нагрева и приготовления. Звуковой сигнал сопровождает каждый этап готовности — от слабо до хорошо прожаренного.