Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе ноутбука для учебы, работы и развлечений
Ноутбуки – востребованная и компактная техника. Она способна выполнить все задачи пользователя – от серфинга до видеомонтажа. Чтобы гаджет отвечал поставленным требованиям и был полезен, выбирают его по ряду важных параметров в проверенном магазине.
Специалисты из отдела продажи техники «Ашана» рекомендуют выбирать устройство соответственно потребностям для игр, работы, учебы. В линейках всех производителей есть устройства бизнес-класса и ультрабуки для поездок и командировок, есть простые офисные ноутбуки и супермощные для игр. Популярные в последнее время гибриды-трансформеры 2-в-1 тоже представлены.
Какой экран ноутбука подойдет?
Размер экрана – один из основополагающих факторов, которые влияют на параметры и удобство работы. Чаще всего предпочитают такой ноутбук купить с такими размером дисплея (указан в дюймах):
- 10–12 – ультрабуки, вес которых не превышает 1,2 кг. В распоряжении пользователя небольшая клавиатура, нередко мультимедийных применений просто не существует. Идеальная модель для путешествий и командировок.
- До 14 – вес достигает уже 2 кг, клавиатуры у таких устройств достаточно большие, удобные. Хороший гаджет для тех, кто любит путешествовать, но оставаться на связи.
- До 16 – самая популярная модель – до 2,5 кг. Подходит не только для учебы и работы, но и для игр, развлечений.
- От 17 – оснащен часто самым мощным процессором, емким жестким диском, производительной видеокартой.
При выборе стоит оценить и особенности экрана. Он может быть глянцевым и матовым. Первые дают более насыщенные цвета, вторые – защищают пользователя от бликов, обеспечивают удобство в работе.
Как разобраться в характеристиках?
Выбирают устройство по ряду параметров. Внимание покупателя сосредоточено на таких:
- Разрешение экрана. Чем больше пикселей, тем четче изображение. Ориентируются на показатели от 1600*900 пикселей и выше.
- CPU или процессор. Бюджетные модели получают Intel Celeron и AMD E, чего достаточно для простой работы. Следующая ступень – AMD A и Intel Core i3 – обеспечивает хорошую производительность. Для серьезной работы выбирают уже Intel Core i5 и Intel Core i7.
- RAM. Оперативная память, которая измеряется гигабайтами. Для простых задач достаточно 4, для игр, работы потребуется уже не менее 8.
- HDD. Для портативного и небольшого устройства, оснащенного еще и SSD, достаточно 500 Гб. Для других задач стоит подобрать модель с большим объемом жесткого диска.
Оценивать стоит еще и видеокарту, аккумулятор, привод оптических дисков, порты, операционную систему.Tweet