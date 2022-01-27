Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе ноутбука для учебы, работы и развлечений

Ноутбуки – востребованная и компактная техника. Она способна выполнить все задачи пользователя – от серфинга до видеомонтажа. Чтобы гаджет отвечал поставленным требованиям и был полезен, выбирают его по ряду важных параметров в проверенном магазине.

Специалисты из отдела продажи техники «Ашана» рекомендуют выбирать устройство соответственно потребностям для игр, работы, учебы. В линейках всех производителей есть устройства бизнес-класса и ультрабуки для поездок и командировок, есть простые офисные ноутбуки и супермощные для игр. Популярные в последнее время гибриды-трансформеры 2-в-1 тоже представлены.

Какой экран ноутбука подойдет?

Размер экрана – один из основополагающих факторов, которые влияют на параметры и удобство работы. Чаще всего предпочитают такой ноутбук купить с такими размером дисплея (указан в дюймах):

10–12 – ультрабуки, вес которых не превышает 1,2 кг. В распоряжении пользователя небольшая клавиатура, нередко мультимедийных применений просто не существует. Идеальная модель для путешествий и командировок.

До 14 – вес достигает уже 2 кг, клавиатуры у таких устройств достаточно большие, удобные. Хороший гаджет для тех, кто любит путешествовать, но оставаться на связи.

До 16 – самая популярная модель – до 2,5 кг. Подходит не только для учебы и работы, но и для игр, развлечений.

От 17 – оснащен часто самым мощным процессором, емким жестким диском, производительной видеокартой.

При выборе стоит оценить и особенности экрана. Он может быть глянцевым и матовым. Первые дают более насыщенные цвета, вторые – защищают пользователя от бликов, обеспечивают удобство в работе.

Как разобраться в характеристиках?

Выбирают устройство по ряду параметров. Внимание покупателя сосредоточено на таких:

Разрешение экрана. Чем больше пикселей, тем четче изображение. Ориентируются на показатели от 1600*900 пикселей и выше.

CPU или процессор. Бюджетные модели получают Intel Celeron и AMD E, чего достаточно для простой работы. Следующая ступень – AMD A и Intel Core i3 – обеспечивает хорошую производительность. Для серьезной работы выбирают уже Intel Core i5 и Intel Core i7.

RAM. Оперативная память, которая измеряется гигабайтами. Для простых задач достаточно 4, для игр, работы потребуется уже не менее 8.

HDD. Для портативного и небольшого устройства, оснащенного еще и SSD, достаточно 500 Гб. Для других задач стоит подобрать модель с большим объемом жесткого диска.

Оценивать стоит еще и видеокарту, аккумулятор, привод оптических дисков, порты, операционную систему.