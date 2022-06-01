Гид покупателя: на что следует обращать внимание при выборе газового гриля

Как и в случае со всеми типами грилей, может быть сложно выбрать один, если не учитывать правильных характеристик. Чтобы помочь покупателям в процессе покупки, специалисты компании GrillMarket перечислили некоторые аспекты, о которых следует подумать, прежде чем решить, какой газовый гриль выбрать.

1. Выбор горелки

Существуют газовые грили, оснащенные одной, двумя или тремя конфорками. Какой вариант подходит вам, зависит от того, сколько вы должны готовить на гриле за раз и сколько разных продуктов вы хотите готовить на гриле одновременно.

Больше горелок часто также означает что это большие барбекю газовые, но в то же время у вас может быть разная температура в разных местах гриля. В этом случаи важно соблюдать баланс в зависимости от того, сколько площади у вас есть для размещения такого газового гриля.

➤ Одна горелка

Использует отдельную горелку, соединенную с ручкой управления. Идеальный выбор для тех, кто готовит один вид пищи за раз. Тем не менее, газовые грили с одной горелкой не следует сбрасывать со счетов как менее функциональные, чем другие. Если они сделаны с большой поверхностью гриля, он может превзойти модели как с двумя, так и с тремя конфорками.

➤ Две горелки Газовый гриль с двумя конфорками экономит время. Вы можете одновременно готовить разные продукты при разных температурах. Идеально подходит для тех, кто, например, хочет приготовить на гриле овощи и мясо, для которых часто требуются разные уровни нагрева.

➤ Три горелки Для тех, кто много жарит, подойдет газовый гриль с тремя конфорками, так как он имеет те же преимущества, что и гриль с одной и двумя конфорками. Он также часто имеет большую поверхность гриля и поэтому подходит для тех, кому приходится готовить большое количество еды. Каждая конфорка всегда имеет специальную ручку управления и быстрый розжиг, что позволяет легко выбирать, какие конфорки должны быть активны и какие температуры у них должны быть. Чем больше у вас горелок, тем больше газа вы потребляете. ➤ Больше горелок В настоящее время существуют еще более совершенные типы газовых грилей, которые могут иметь до шести горелок. Эти грили подойдут самым большим фанатикам гриля. Больше конфорок дает возможность готовить на гриле с отдельными температурными зонами. Некоторые грили также имеют практичные боковые горелки или конфорки, на которых можно легко приготовить пищу в кастрюле, сковороде или воке.