Гид покупателя: на что следует обращать внимание при выборе газового гриля
Как и в случае со всеми типами грилей, может быть сложно выбрать один, если не учитывать правильных характеристик. Чтобы помочь покупателям в процессе покупки, специалисты компании GrillMarket перечислили некоторые аспекты, о которых следует подумать, прежде чем решить, какой газовый гриль выбрать.
1. Выбор горелки
Существуют газовые грили, оснащенные одной, двумя или тремя конфорками. Какой вариант подходит вам, зависит от того, сколько вы должны готовить на гриле за раз и сколько разных продуктов вы хотите готовить на гриле одновременно.
Больше горелок часто также означает что это большие барбекю газовые, но в то же время у вас может быть разная температура в разных местах гриля. В этом случаи важно соблюдать баланс в зависимости от того, сколько площади у вас есть для размещения такого газового гриля.
➤ Одна горелка
Использует отдельную горелку, соединенную с ручкой управления. Идеальный выбор для тех, кто готовит один вид пищи за раз. Тем не менее, газовые грили с одной горелкой не следует сбрасывать со счетов как менее функциональные, чем другие. Если они сделаны с большой поверхностью гриля, он может превзойти модели как с двумя, так и с тремя конфорками.
➤ Две горелки
Газовый гриль с двумя конфорками экономит время. Вы можете одновременно готовить разные продукты при разных температурах. Идеально подходит для тех, кто, например, хочет приготовить на гриле овощи и мясо, для которых часто требуются разные уровни нагрева.
➤ Три горелки
Для тех, кто много жарит, подойдет газовый гриль с тремя конфорками, так как он имеет те же преимущества, что и гриль с одной и двумя конфорками. Он также часто имеет большую поверхность гриля и поэтому подходит для тех, кому приходится готовить большое количество еды. Каждая конфорка всегда имеет специальную ручку управления и быстрый розжиг, что позволяет легко выбирать, какие конфорки должны быть активны и какие температуры у них должны быть. Чем больше у вас горелок, тем больше газа вы потребляете.
➤ Больше горелок
В настоящее время существуют еще более совершенные типы газовых грилей, которые могут иметь до шести горелок. Эти грили подойдут самым большим фанатикам гриля. Больше конфорок дает возможность готовить на гриле с отдельными температурными зонами. Некоторые грили также имеют практичные боковые горелки или конфорки, на которых можно легко приготовить пищу в кастрюле, сковороде или воке.
2. Необходимые функции
В дополнение к количеству конфорок есть и другие необходимые функции, которые могут значительно повысить эффективность приготовления на гриле, нужно просто найти функции, подходящие для ваших целей. Эксперты компании перечислили некоторые из наиболее важных функций, которыми может обладать газовый гриль.
- Отдельный стол для жарки — позволяет легко жарить/варить во время приготовления гриля.
- Приставные столики — фиксированные и раскладные, что дает место для хранения аксессуаров и посуды.
- Шкафы для хранения — позволяют иметь вещи, которые вам нужны, под рукой.
- Нагревательные полки — обычно устанавливаются над поверхностью гриля, что означает, что тепло сохраняется, если вы помещаете туда пищу, и она не рискует пригореть.
- Функция вращения — очень популярная функция, позволяющая жарить на гриле с помощью вращающихся шампуров.
- Дымовая коробка — дает более дымный вкус, похожий на тот, который вы получаете от угольного гриля.
- Встроенный термометр — дает полный контроль над приготовлением пищи, и вы можете достичь оптимальной температуры.
- Съемные колеса. Хороший газовый гриль прочен и много весит, поэтому очень важно, чтобы он был оснащен колесами для легкого перемещения.
3. О цене
Общее правило в отношении цены — никогда не покупать самые дешевые газовые грили, так как они часто вынуждены идти на компромисс в чем-то. Наиболее распространено мнение, что на самых дешевых горелках меньше теплоотдача и они менее эффективны, а это означает, что может быть трудно правильно поддерживать температурный режим.
Цена в основном зависит от количества горелок и эксклюзивных функций газового гриля. В остальном лучшие модели эквивалентны.
5. Не забывайте о безопасности
Гриль включает в себя обращение с огнем и высокими температурами. Поэтому газовый гриль должен соответствовать определенным требованиям безопасности. Всегда проверяйте наличие маркировки CE, которая гарантирует, что продукт прошел различные испытания для безопасного использования. Вы, как пользователь, также несете большую ответственность за безопасность гриля. После использования всегда закрывайте кран газовой трубки.
Регулярно проверяйте отсутствие утечек газа. Это можно сделать, смешав мыло и воду и распылив на гриль, чтобы увидеть, где образуются пузырьки. Используйте перчатки для гриля и убедитесь, что газовый гриль чистый и стоит устойчиво, прежде чем использовать его.