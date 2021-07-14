Гид покупателя: на что следует обратить внимание при выборе видеодомофона

Видеодомофон — очень популярная в наше время система видеонаблюдения для дома. С его помощью можно как ограничить доступ для нежелательных посетителей, так и облегчить хозяину процесс открытия двери.

Видеодомофон — это электронная система, которая позволяет обеспечивать защиту жилых и рабочих помещений. Система оснащена камерой, монитором, а также переговорным устройством, что позволяет вам узнать наиболее полную информацию о посетителе и цели его визита.

Принцип работы системы прост: человек жмет кнопку вызова, срабатывает сигнал, начинает работу внутренний монитор. Хотя видеодомофон и считается одной из самых простых систем наблюдения, необходимо понимать, что это целый набор оборудования, который подбирается для выполнения конкретных задач.

Для удобства выбора подходящей модели эксперты приводят список основных категорий видеодомофонов.

По способу изображения:

черно-белые видеодомофоны полноценно работают при малом освещении, а также обладают низкой стоимостью;

цветные видеодомофоны обладают высокой информативностью, сенсорным IPS экраном с лучшей цветопередачей и углом обзора у экрана.

По количеству подключенных абонентов:

индивидуальные рассчитаны либо на персональное использование, либо на нескольких пользователей;

многоабонентские могут соединять несколько видеомониторов с одним приемным блоком, где имеются раздельные кнопки вызова;

подъездные способны подключить свыше 150 квартир одновременно.

В зависимости от типа подключения:

двухпроводные не пользуются большой популярностью из-за трудностей в ремонте и обслуживании, а также тихого звука динамика;

четырех проводные обладают более удобной схемой подключения: 2 провода отведены под линию связи, другие 2 провода отведены под питание панели вызова.

Помимо этого, при выборе видеодомофона стоит обратить отдельное внимание на встроенную или съемную память и количество видеовыходов. Наличие памяти позволит вести запись происходящего, а от количества видеовыходов зависит сумма дополнительных мониторов и присоединяемых камер.

Видедомофон с Wi-Fi. В наше время большую популярность набирают видеодомофоны с функцией Wi Fi и переадресации на телефон. Можно принимать вызовы находясь в любой точке мира, где есть интернет, просмастривать архив и что не мало важно получать уведомление на телефон если кто-то ходит возле вашей двери https://neolight.in.ua/komplekty_domofonov/.

Одним из наиболее популярных видеодомофонов бюджетного ценового сегмента считается Neolight Tetta+. Он обладает черно-белым экраном диагональю 4 дюйма, четырехпроводной схемой подключения и возможностью использования 2 камер. Предназначен для работы внутри помещения. Ориентировочная цена 2555 грн.

Одной из новинок рынка видеодомофонов является модель Кситал GSM-02. Особенность модели состоит в том, что после набора квартиры на панели вызова, сигнал поступает не только на трубку квартиры, но и на мобильный телефон владельца. Ориентировочная цена 2800 грн.

Все крупные производители видеодомофонов имеют модели с функцией видеозаписи. Популярной в Украине является модель Neolight Kappa+ HD. Ее преимущество — это видеорегистратор, сетевая карта и встроенный сервер. С устройством можно связаться при помощи Интернета и смотреть онлайн изображение из любой точки планеты. Домофон обладает цветным сенсорным дисплеем с диагональю 10,2 дюйма. Имеет возможность подключить 4 видеокамеры и столько же вызывных панелей. Ориентировочная цена 4500грн.

Проанализировав существующие видеодомофоны по основным категориям, можно подобрать индивидуальный вариант, который будет устраивать вас по цене и функциональным возможностям.

Источник: https://neolight.in.ua/