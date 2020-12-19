Гид покупателя: на что стоит обратить внимание при выборе парки

Даже морозной зимой, всем хочется оставаться модными и стильными. Поэтому совершенно неудивительно, что, выбирая верхнюю зимнюю одежду, мы отдаем предпочтение тем моделям, которые выгодно объединяют в себе практичность и последние тенденции моды.

Удобная, теплая, красивая и практичная – именно так можно охарактеризовать меховую парку. Это замечательная альтернатива дорогостоящим шубам, которая дает возможность всегда оставаться в тренде, отмечают эксперты компании «Клер». Более того, если вы решитесь купить парку с мехом, то она сможет защитить вас в любую погоду, позволяя при этом превосходно выглядеть. Чтобы пошить такие куртки, используется качественная плотная ткань, предварительно обработанная особым водоотталкивающим раствором.

Парки с мехом: мода текущего сезона?

Анализируя модные образы этого года, эксперты компании выделяют модели, которые представлены в 3-х основных стилях – «классика», «спорт» и «гламур». Создавая трендовые модели парок, дизайнеры все чаще делают акцент на контрасте, сочетая светлые ткани с мехом темного окраса или, наоборот, — светлый мех с тканью темного цвета. Данный метод акцентирует внимание на меховой отделке.

Ведущие дизайнеры и модельеры предлагают огромное количество вариаций модных женских меховых парок. Но, как правило, в основе всех вариантов лежат удлиненные варианты курток прямого кроя с наличием капюшона с мехом внутри. Также каждая парка отличается наличием пояса-кулиски, который регулирует ширину куртки и делает акцент на талии.

Особую популярность в этом сезоне получили джинсовые модели.

На что стоит обратить внимание при выборе?

При выборе парки, обязательно нужно обратить внимание на возможность меховой подстежки отстегиваться, это важно для дальнейшего ухода. Обязательно проверьте качество используемого меха.

Прежде чем приобрести парки с мехом, учтите все нюансы и особенности вашей фигуры. Также, следует определить, какой фасон подойдет больше всего. Не забудьте обратить внимание на длину изделия. Приобретая стильную парку из меха для зимней носки, остановитесь на длине ниже линии бедер или чуть выше колена. Автоледи, для удобства, могут выбрать модель покороче. Универсальность парок в том, что их носят с любой одеждой: с зауженными моделями брюк, джинсами, леггенсами, а также с кожаными лосинами.

Удлиненные фасоны курток дают возможность носить платья и юбки.