Гид покупателя: особенности и преимущества светодиодных ламп
По сравнению с ламочками накаливания, светодиодные осветительные элементы имеют множество преимуществ. Всем известно, что лампы накаливания имеют мерцание, которое сложно заметить человеческим глазом. У светодиодных ламп нет мерцания, они не излучают вредное для зрения ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и не способствуют переутомлению глаз. А это очень значимо для той комнаты, где вы работаете за компьютером или читаете. Специалисты компании Evrosvet, рассказывают о преимуществах современных светодиодных ламп.
Главное преимущество LED-лампочек — это их энергоэффективность. Фото: https://evrosvet.com.ua/
Светодиодные лампы имеют такие преимущества:
- Минимальное выделение тепла. Светодиодные осветительные элементы практически не нагреваются, поэтому не нагревают воздух, и вся потребляемая ими электроэнергия расходуется на свечение. Такое свойство очень важно для освещения на выставках или в музеях.
- Экономия электроэнергии. Светодиодная лампа, в отличие от обычной, потребляет на 50-70% электроэнергии меньше.
- Широкий диапазон питающих напряжений. Светодиодные лампы будут работать, если напряжение в сети будет в диапазоне от 8- до 230 вольт. Яркость не будет снижаться, даже когда будет уменьшаться напряжение.
- Продолжительный срок эксплуатации – более 50000 часов.
- Отсутствие мерцаний и мягкий свет. Люминесцентные лампы потребляют переменный ток, поэтому происходит едва уловимое мерцание, 100-120 вспышек в секунду. Светодиодные лампы работают без мерцаний, поэтому не причиняют вред глазам и человеческой психике.
- Экологичность и безопасность для окружающей среды. Лампы накаливания наполняют парами ртути, поэтому они требуют переработки. Светодиодные лампы не требуют специальной утилизации, поэтому они безопасны для окружающей среды.
- Безопасность и механическая прочность. Корпус люминесцентных лампочек изготавливается из обычного стекла, а светодиодных – из поликарбонатного пластика, который отличается прочностью. Лампа не разобьется, даже если вы ее случайно уроните во время установки.
- У светодиодной лампы отсутствует не безопасное для человека ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.
- Огромный выбор цветовых решений. Светодиодные лампы могут быть как определенного цвета, так и изменять его в процессе работы. Изменив цвет, можно преобразить комнату. Регулирование цвета свечения происходит с помощью пульта управления.
- Бесшумность. Светодиодные лампы во время работы не издают никаких звуков. Такое свойство делает их незаменимыми в офисах, больницах, библиотеках.