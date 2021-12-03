Гид покупателя: особенности и преимущества светодиодных ламп

По сравнению с ламочками накаливания, светодиодные осветительные элементы имеют множество преимуществ. Всем известно, что лампы накаливания имеют мерцание, которое сложно заметить человеческим глазом. У светодиодных ламп нет мерцания, они не излучают вредное для зрения ультрафиолетовое и инфракрасное излучение и не способствуют переутомлению глаз. А это очень значимо для той комнаты, где вы работаете за компьютером или читаете. Специалисты компании Evrosvet, рассказывают о преимуществах современных светодиодных ламп.

Главное преимущество LED-лампочек — это их энергоэффективность. Фото: https://evrosvet.com.ua/

Светодиодные лампы имеют такие преимущества: