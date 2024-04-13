Гид потребителя: в каких случаях имеет смысл модернизация старого компьютера?

Практика модернизации и оптимизации старых ноутбуков для повышения их производительности довольно распространена, особенно среди энтузиастов и людей, стремящихся продлить срок службы имеющегося оборудования, отмечают специалисты компании CompX. Хотя покупка нового ноутбука обычно более предпочтительна, апгрейд старых моделей остается неплохим решением для тех, кто хочет продлить срок их службы при ограниченном бюджете.

Замена жесткого диска (HDD) на твердотельный накопитель (SSD) https://compx.ua/ru/tverdotelnye-nakopiteli-ssd/ – одна из наиболее популярных модернизаций для увеличения скорости работы. Многие пользователи делают это для ускорения времени загрузки и повышения общей отзывчивости системы.

Увеличение объема оперативной памяти (ОЗУ) также является стандартным апгрейдом для продления жизни старых ноутбуков, особенно если изначально они имели небольшой объем ОЗУ, отмечают эксперты компании, также по их мнению, этому может способствовать переустановка операционной системы или использование более легковесных версий/сборок ОС.

SSD (твердотельный накопитель) имеет несколько существенных преимуществ перед традиционным HDD (жестким диском) отмечают эксперты компании:

Более высокая скорость чтения/записи данных. SSD не имеет движущихся частей и использует флэш-память, что обеспечивает гораздо более быструю передачу данных по сравнению с вращающимися дисками HDD.

Меньшее время отклика. SSD мгновенно считывает и записывает данные, в то время как у HDD есть задержка из-за времени позиционирования головок чтения/записи.

Более высокая производительность при случайном доступе. SSD эффективнее при хаотичных операциях чтения/записи, что важно для загрузки операционных систем и приложений.

Экономичность. SSD потребляет меньше энергии и производит меньше тепла, что особенно важно для ноутбуков.

Бесшумность. Отсутствие движущихся частей делает SSD полностью бесшумным в работе.

Повышенная надежность и ударопрочность. Без движущихся частей SSD менее подвержен повреждениям от ударов и вибраций.

Более длительный срок службы. Современные SSD могут обслуживать десятки терабайт данных до износа.

Единственным недостатком SSD является более высокая стоимость за гигабайт по сравнению с HDD. Но благодаря преимуществам в производительности, большинство новых компьютеров комплектуются SSD накопителями.

В каких случаях имеет смысл модернизация старого ноутбука?

Эта практика особенно популярна среди людей, которые не могут позволить себе покупку нового ноутбука, а также в образовательных и некоммерческих организациях для экономии средств.

По мнению специалистов CompX, модернизация и оптимизация старого ноутбука для повышения его производительности имеет смысл в следующих случаях:

Когда покупка нового ноутбука не входит в ближайшие планы или бюджет ограничен. Апгрейд старой модели позволяет продлить срок ее использования. Если ноутбук используется для несложных задач – веб-серфинга, работы с офисными приложениями, воспроизведения мультимедиа. После оптимизации он сможет справляться с ними быстрее. Если требуется мобильное устройство на время, пока не будет приобретен новый ноутбук. Апгрейд временно решит проблему производительности. Когда ноутбук имеет достаточно современный и производительный процессор, но тормозит из-за медленного жесткого диска или нехватки оперативной памяти. В образовательных и некоммерческих организациях для экономии бюджета путем продления срока службы имеющегося парка ноутбуков. Если ноутбук имеет ценность или сентиментальную значимость для владельца, который хочет продолжать его использовать.

Однако если речь идет о современных ресурсоёмких задачах или играх, то апгрейд может быть нецелесообразен, и лучше рассмотреть вариант покупки нового более мощного ноутбука – резюмируют специалисты компании.