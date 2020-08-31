Назначенец Зеленского Фокин угодил в базу «Миротворца»

После своих скандальных заявлений по Крыму и Донбассу Витольд Фокин, замглавы украинской делегации в «минской» группе, внесен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец».

Среди причин такого решения — «отрицание российской агрессии», «сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также попытки легализации российско-террористических формирований.

Внесение Фокина в базу «Миротворца» состоялось по итогам последних интервью переговорщика. Там он предлагал ради прекращения войны на востоке Украины объявить всеобщую амнистию и дать особый статус всему Донбассу. Когда поднялся скандал, Фокин заявил, что доволен реакцией.

Напомним, в Офисе президента заявили, что сказанное Фокиным — это не официальная позиция Украины. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»