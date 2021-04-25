У Харкові рецидивіста, який пограбував трьох жінок, відправили під домашній арешт

У Харкові затримали раніше судимого 36-річного чоловіка, який з початку року напав на трьох харків’янок та заволодів їх речами.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

«3 квітня до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Сергія Борзенка невідомий заволодів речами 34-річної жінки: гаманцем, в якому знаходились 300 гривень, банківськими та дисконтними картками. Оперативники відділу встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний мешканець Харківської області», — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік з початку року пограбував трьох жінок.

Поліцейські вилучили у чоловіка майно потерпілих.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. // Надзвичайні новини