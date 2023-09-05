Кіберполіція спільно з ДБР викрили групу зловмисників у незаконному збуті майна Збройних Сил України

П’ятеро осіб привласнювали та перепродавали в інтернеті державне майно, яке є власністю Збройних Сил України та не підлягає продажу. За вказані дії їм може загрожувати від десяти до п’ятнадцяти років за ґратами.

Злочинну схему викрили працівники Державного бюро розслідувань спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області під процесуальним керівництвом Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що протиправну діяльність організував 55-річний мешканець Хмельницької області. До протиправної діяльності він залучив сімейну пару та двох військовослужбовців Збройних Сил України. Використовуючи службове становище, військові викрадали комплекти військової форми, фуфайки, вітрозахисні костюми, білизну, взуття, спальні мішки та іншу амуніцію та передавали їх спільникам для реалізації.

Спритники розміщували оголошення про продаж амуніції на відомому інтернет-майданчику. Після оплати на підконтрольні банківські рахунки зловмисники надсилали товар покупцям поштою. Отримані гроші зловмисники розподіляли між собою та витрачали на власні потреби.

Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями проживання зловмисників, у гаражних приміщеннях та на території військової частини. Вилучено мобільні телефони, банківські картки та компʼютерну техніку, яку використовували фігуранти, а також фінансову документацію, комплекти військової форми, спальні мішки, протигази, військове взуття, маскувальні костюми, білизну, прибори нічного бачення та інші елементи військової амуніції.

Сума завданих збитків встановлюється.

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 410 (Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводяться слідчі дії для встановлення можливих співучасників протиправної діяльності.

Департамент кіберполіції Національної поліції України