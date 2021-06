Гид покупателя: почему одним из главных компонентов ПК является блок питания

Многие энтузиасты во время карантина связанного с пандемией коронавируса, хотят сделать что-нибудь своими руками. И поскольку компьютер теперь стал одним из главных инструментов в работе, учебе и отдыхе, часто люди принимают решение собрать компьютер с нуля.

Независимо от того, какой компьютер вы собираете (для домашнего офиса или игровой), необходимые компоненты будут одинаковыми. Вам понадобится материнская плата, центральный процессор (ЦП), хранилище, память, блок питания, корпус и монитор. Единственное, что вам может не понадобиться, если вы в основном используете этот компьютер для задач домашнего офиса, — это графический ускоритель (графический процессор), но он будет необходим для редактирования фотографий или видео и игр. Одним из главных компонентов такого ПК является блок питания, многие не придают ему большого значения, а зря. Если посмотреть на разнообразие моделей присутствующих на рынке, можно прийти к выводу, что это непростое устройство.

Что собой представляет БП

Блок питания призван оживить все компоненты вашего ПК. Все, от материнских плат, процессоров, видеокарт, жестких дисков — фактически, все части вашего компьютера, которым требуется питание, зависят от БП. Короче говоря, нет компьютера без блока питания. Можно даже сказать, что источник питания является наиболее важным компонентом компьютера, поскольку именно он заставляет все работать. Поэтому также чрезвычайно важно выбрать правильный блок питания, чтобы компьютер работал стабильно и без необъяснимых ошибок.

Специалисты компании Elmir, постараются внести ясность в то, что следует знать при выборе нового блока питания для компьютера. Есть много разных концепций, которые могут немного сбивать с толку — сколько ватт вам действительно нужно, когда дело доходит до этого, и как насчет счета за электричество?

Типы: какие есть блоки питания?

Когда мы говорим о блоках питания для компьютеров, мы обычно говорим о трех различных типах / размерах, которые наиболее распространены на рынке. Самым распространенным и наиболее часто используемым является обычный блок питания ATX, который также является самым большим из трех видов. Блок питания ATX имеет размеры 150 x 86 x *** (ШxВxД), при этом длина, отмеченная знаком ***, не определена. Это означает, что это значение часто варьируется от 150 мм и выше. Две другие модели очень похожи, как по размеру, так и по названию. SFX и SFX-L — это названия двух других очень распространенных типов источников питания, при этом модель L, конечно, представляет собой лишь немного большую модель обычного источника питания SFX.

Что касается блоков питания ATX, модели SFX и SFX-L имеют четкие требования к размерам, которые нельзя изменять. Это означает, что нормальный блок питания SFX всегда имеет размеры: 100 x 125 x 63,5 мм (ДxШxВ), а модель SFX-L всегда имеет размеры 125 x 125 x 63,5 мм (ДxШxВ). Помимо трех упомянутых моделей, конечно же, есть и другие, более экзотические решения, которые, однако, чаще всего используются в серверных установках или очень специальных и компактных шкафах.

Дизайн: модульный или немодульный?

Помимо того, что они имеют разные размеры физически, существует также ряд различных решений, когда дело доходит до дизайна и компоновки — здесь мы говорим о кабелях, которыми оснащен блок питания. Раньше, практически все блоки питания были немодульными. Это означает, что все кабели для видеокарт, жестких дисков, материнских плат и т. д. были постоянно подключены к источнику питания. Другими словами, у вас всегда были подключены ВСЕ кабели, даже если вам нужно было только 40% из них. Это создает ряд проблем, связанных с прокладкой кабелей в корпусе, и не в последнюю очередь из-за беспорядка и плохого воздушного потока.

К счастью, со временем это изменилось, и сегодня современные блоки питания приемлемого качества часто имеют полумодульную или полностью модульную компоновку. Полумодульная компоновка означает, что к источнику питания постоянно подключены один или несколько кабелей, а остальные являются модульными и, таким образом, могут быть включены / выключены по мере необходимости. Полноценный модульный блок питания , в котором все кабели можно снимать и включать по мере необходимости

Эффективность

Когда вы ищете новый блок питания, вы, несомненно, встретите так называемые символы 80 Plus, которые с течением времени стали доступны в шести различных версиях. Короче говоря, метки 80 Plus показывают, насколько эффективен источник питания или, другими словами, насколько мало энергии тратится впустую и превращается в тепло. Специалисты всегда рекомендуют выбирать источник питания с максимально возможным КПД. Его покупка может стоить немного дороже, чем модель с более низким сертификатом 80 Plus, но если вы используете свой компьютер в течение многих часов каждый день, дополнительные расходы могут быстро окупиться в счетах за электроэнергию.

Когда источник питания изготавливается и тестируется на заводе, существуют некоторые уровни эффективности, которым он должен соответствовать, чтобы получить один из шести сертификатов 80 Plus.

80 Plus White Plus Bronze Plus Silver Plus Gold Plus Platinum Plus Titanium

В таблице ниже мы можем видеть эти требования рядом с различными типами, доступными для брендов 80 Plus. Процентные расчеты следует понимать как означающие, что это процент мощности, потребляемой источником питания, которая преобразуется в то, что компьютер может использовать, а остальное — в тепло. Поэтому вы должны стремиться к максимальной эффективности, которую вы можете себе позволить.

Тип теста 80 Plus

Значок 230 В с внутренним резервированием Процент номинальной нагрузки 10% 20% 50% 100% 80 Plus White 80 Plus Bronze 81% 85% 81% 80 Plus Silver 85% 89% 85% 80 Plus Gold 88% 92% 88% 80 Plus Platinum 90% 94% 91% 80 Plus Titanium 90% 94% 96% 91%

Выбор

Теперь вы пришли к выводу, что вы должны, например, использовать блок питания ATX, который должен быть модульным и иметь эффективность 80 Plus Gold или выше, но как насчет так называемых ватт, которые также могут вводить в заблуждение. Часто многие люди покупают блоки питания гораздо большей мощности, чем им действительно нужно. В этом нет ничего плохого, поскольку вы не можете повредить свой компьютер «слишком мощным» блоком питания. Если же вы в конечном итоге купите блок питания, мощность которого недостаточна для вашей системы, и она станет перегружённой, то ПК просто отключится, чтобы гарантировать отсутствие повреждений.

И наоборот, чрезмерный источник питания будет работать с большим избытком, означающим, что уровень шума от встроенного вентилятора может быть ниже, чем при интенсивной работе. Также это может быть преимуществом, если вы хотите добиться максимальной эффективности. Практически все блоки питания имеют максимальный КПД при нагрузке около 50%. Таким образом, если вы загружаете блок питания примерно на 50%, когда вы играете или выполняете другую тяжелую работу, вы получите максимальную отдачу от мощности, которую вы извлекаете.

С учетом сказанного, не тратьте все свои деньги на большой блок питания мощностью 1000 Вт, если вам нужно всего 400-500 Вт. Большие модели часто бывают довольно дорогими, поэтому здесь лучше найти золотую середину и то, что вам действительно нужно. Для подавляющего большинства офисных или бюджетных игровых компьютеров мощности от 400 до 500 Вт вполне достаточно, поскольку современное оборудование столь же энергоэффективно.

Если вы создаете мощный специализированный игровой компьютер, возможно, стоит поискать блоки питания мощностью от 650 до 850 Вт — в зависимости от оборудования, которое вы хотите добавить, и от того, хотите ли вы поиграть с разгоном или нет.

Резюме

Прежде всего, мы выяснили, что на самом деле представляет собой блок питания и что он делает для компьютера. Существует несколько различных размеров, наиболее распространенными из которых являются обычные модели ATX, а также более мелкие модели SFX и SFX-L. Когда дело доходит до внешнего вида, он сильно различается, поскольку разные производители могут выбирать разные цвета, решения для вентиляторов, RGB-подсветку и многое другое. По крайней мере, если мы имеем дело с современным блоком питания.

Не все блоки питания одинаковы. Напомним, что необходимо учесть: