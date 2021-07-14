КСУ визнав «мовний закон» конституційним
Конституційний суд України визнав конституційним так званий «мовний закон». Через два роки після того, як КСУ отримав подання нардепів, в цій справі поставлено крапку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.
Повідомляється, що на пленарному засіданні Великої палати суду було прийнято рішення про конституційність закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у справі за конституційним поданням 51 народного депутата.
«Рішення суду буде оприлюднено на офіційному веб-сайті 15 липня», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше спікер Ради Дмитро Разумков говорив про необхідність внести зміни до «мовного закону» і привести його у відповідність до вимог Венеціанської комісії.
Зокрема, треба знизити квотні вимоги до контенту українською мовою; дозволити людям використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі, в громадських місцях.