«Російські збройні формування вдалися до методів міжнародного тероризму» — ТКГ

Так, Згідно зі звітом ОБСЄ о 16:03 17 жовтня СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) Місії в н.п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками «ДНР»), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили 2 членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною.

Власник готелю, де розташована ППБ, повідомив співробітникам Місії про те, що СММ не дозволять покинути приміщення готелю, пославшись на «накази від «мера Горлівки». Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань.

Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники Місії побачили, що перед готелем було встановлено 3 намети, біля яких зібралися щонайменше 4 особи (невстановлених статі та віку). О 17:00 2 чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня. Ця ситуація продовжилася й після закінчення звітного періоду (та досі триває): https://www.osce.org/…/special-monitoring…/501235

Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні.\ Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Українська делегація у ТКГ констатує:

— російські збройні формування перейшли до захоплення заручників.

Утримання міжнародних спостерігачів озброєними особами має ознаки міжнародного тероризму.

Українська делегація закликає міжнародне співтовариство, насамперед керівництво держав-учасниць Нормандського формату, надати відповідну оцінку діям російської сторони.

Українська делегація розглядає ці дії не лише як системний підрив повноважень Місії, а, разом із непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу «Донецьк» і «Гуково», як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, відтепер ще — методами міжнародного тероризму.

Українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

Ми ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, – Україною і РФ.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі