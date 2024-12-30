Україна повернула з російського полону 189 громадян

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У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники “Азовсталі” та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

“Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому”, – написав Зеленський.

За його словами, серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі “азовці”, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це одинадцятий за ліком обмін у 2024 році. посередником при обміні виступили Об’єднані Арабські Емірати.

Він дозволив звільнити:

  • 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО);
  • 43 – НГУ;
  • 33 – ДПСУ;
  • 24 – ВМС.

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