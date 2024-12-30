Україна повернула з російського полону 189 громадян
У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники “Азовсталі” та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
За його словами, серед повернутих є солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі “азовці”, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це одинадцятий за ліком обмін у 2024 році. посередником при обміні виступили Об’єднані Арабські Емірати.
Він дозволив звільнити:
- 87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО);
- 43 – НГУ;
- 33 – ДПСУ;
- 24 – ВМС.