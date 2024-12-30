Україна повернула з російського полону 189 громадян

У понеділок, 30 грудня, Україна повернула з російського полону ще 189 своїх громадян. Це захисники “Азовсталі” та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

“Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому”, – написав Зеленський.