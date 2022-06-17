Колишній британський солдат загинув під Сєвєродонецьком, прикриваючи своїх бойових побратимів
Джордан Ґетлі, колишній британський солдат, якого друзі та родина назвали справжнім героєм, загинув, рятуючи свою групу від російських окупантів.
Про це в ефірі телеканалу “ITV News” розповів його товариш, ветеран канадської армії Антон.
Військовий інженер Антон разом з Джорданом Ґетлі захищали Україну у складі спеціального підрозділу Міжнародного легіону, який перебуває під керівництвом ГУР МО України.
Під час битви за Сєвєродонецьк загін Ґетлі вступив у бій із російським спецназом, який вів наступ під прикриттям танків.
“Було багато артилерії, багато бронетанкових підрозділів, ми вступили у контакт з підрозділами російського спецназу, Джордан залишився у небезпечній будівлі, щоб забезпечити нам прикриття вогнем. До нас наближався танк Т-72 і шанси на виживання були мінімальними”, – розповідає Антон.
Захисник України також розповів що прикриття Джордана дозволило групі відійти в безпечне місце та продовжувати виконувати бойове завдання.
Перебуваючи під шквальним вогнем російських військ, спецпризначенці винесли тіло воїна подалі від російських військ. Розвідники знали, що Джордан теж ніколи б не залишив на полі бою жодного з них.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України