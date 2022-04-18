Повідомлено про підозру двом поліцейським на Донеччині, які зрадили присязі на вірність Україні

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом працівникам поліції заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, старший інспектор та помічник чергового чергової частини сектору відділу поліції № 4 Маріупольського райуправління поліції ГУ НП в Донецькій області зрадили присязі працівника правоохоронного органу України та почали працювати на окупаційну владу РФ.

Підозрювані публічно заявили у мережі інтернет, а саме на YouTube-каналі фейкового міністерства внутрішніх справ «ДНР» про добровільне зайняття посад у незаконно створеному окупаційною владою РФ на тимчасово захопленій території Донецької області «Мангушському РОВС МВС ДНР».

Дії підозрюваних спрямовані на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом ТУ ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Офіс Генпрокурора