Гид покупателя: популярные производители домашних сплит-систем кондиционирования воздуха

Опубликовано

Кондиционеры — одна из самых обширных категорий бытовой техники. Разнообразие ассортимента легко объяснить: люди покупают системы кондиционирования охотнее, чем другие климатические приборы. Изобилие предложений на рынке одновременно играет пользователям на руку и запутывает их. Сложно сориентироваться, когда в каждой ценовой категории по несколько сотен моделей от разных производителей.

Специалисты компании Moyo отметили несколько производителей кондиционеров, с адекватной ценовой политикой, незапятнанной репутацией и высокими производственными стандартами.

Кондиционер LG

COOPER&HUNTER

Бренд американского происхождения COOPER&HUNTER занимает одну из ведущих позиций на рынке. Его разработки популярны среди пользователей и мастеров. Благодаря распространенности, их удобно ремонтировать, так как оригинальные запчасти доступны для сервисных центров.

Причины, по которым стоит купить кондиционер Купер и Хантер:

  1. Высокое качество комплектующих. Производитель используют экологичные материалы, скоростные микросхемы и долговечные элементы системы управления.
  2. Лаконичный внешний вид. В дизайне устройств преобладает минимализм, их установка возможна в помещениях с любым интерьером.
  3. Долгий срок службы. При правильном уходе климатические приборы служат годами. Гарантия сроком до 2 лет покрывает расходы на ремонт в тех случаях, когда кондиционеры выходят из строя не по вине владельца.
  4. Экономичность. Кондиционеры позволяют экономить на электричестве, поскольку расходуют его оптимизировано.

Neoclima

Компания Neoclima выпускает устройства для разных типов помещений. В квартирах-студиях и на дачах удобно использовать переносные модели с небольшим запасом мощности и высоким классом энергоэффективности. Стационарные кондиционеры Неоклима с внешним и внутренним блоком универсальны. Можно подобрать вариант для комнаты площадью в 15-20 квадратных метров и для трехкомнатной квартиры в 100 м².

Плюсы систем кондиционирования Неоклима:

  • Дополнительные функции. Помимо охлаждения воздуха, они также работают на вентилирование помещений, ионизацию, обогрев.
  • Защищенность. Эксплуатация безопасна, так как предусмотрены механизмы защиты от скачков напряжения, перегрева и коррозии.
  • Понятное управление. Настройка занимает минимум времени, подобрать правильный набор параметров удается с первого раза.

LG

Корейский бренд уже много лет радует пользователей качественной бытовой техникой. Кондиционеры — не исключение. Как и другие разработки, их также создают с использованием самых актуальных производственных технологий. Все процессы подвергаются строгому контролю, поэтому в продажу поступают сертифицированные приборы высокого качества.

В числе преимуществ домашних сплит-систем:

  • Контролируемый уровень шума. Громкость работы можно корректировать, меняя рабочую мощность и режимы.
  • Эстетичный внешний вид. Особого внимания заслуживают уникальные дизайнерские модели, каких нет в ассортименте других производителей.
  • Долгая гарантия на комплектующие. Срок действия гарантии на компрессоры достигает 10 лет.
  • Выгодная эксплуатация. Благодаря передовым компрессорам и гибким настройкам, кондиционеры тратят меньше электроэнергии.

Если нужен недорогой, который сможет обогреть жилище в межсезонье и охладить летом, стоит поискать его среди продукции Leberg. Цена простейших моделей до 11 тысяч гривен.

В топовом сегменте интересные варианты предлагает фирма Panasonic. Она делает ставку на передовые технологии и современные алгоритмы управления. Благодаря такому подходу кондиционеры с Wi-Fi — одни из лучших на рынке.

Like

Читайте также: