Гид покупателя: популярные производители домашних сплит-систем кондиционирования воздуха

Кондиционеры — одна из самых обширных категорий бытовой техники. Разнообразие ассортимента легко объяснить: люди покупают системы кондиционирования охотнее, чем другие климатические приборы. Изобилие предложений на рынке одновременно играет пользователям на руку и запутывает их. Сложно сориентироваться, когда в каждой ценовой категории по несколько сотен моделей от разных производителей.

Специалисты компании Moyo отметили несколько производителей кондиционеров, с адекватной ценовой политикой, незапятнанной репутацией и высокими производственными стандартами.

COOPER&HUNTER

Бренд американского происхождения COOPER&HUNTER занимает одну из ведущих позиций на рынке. Его разработки популярны среди пользователей и мастеров. Благодаря распространенности, их удобно ремонтировать, так как оригинальные запчасти доступны для сервисных центров.

Причины, по которым стоит купить кондиционер Купер и Хантер:

Высокое качество комплектующих. Производитель используют экологичные материалы, скоростные микросхемы и долговечные элементы системы управления. Лаконичный внешний вид. В дизайне устройств преобладает минимализм, их установка возможна в помещениях с любым интерьером. Долгий срок службы. При правильном уходе климатические приборы служат годами. Гарантия сроком до 2 лет покрывает расходы на ремонт в тех случаях, когда кондиционеры выходят из строя не по вине владельца. Экономичность. Кондиционеры позволяют экономить на электричестве, поскольку расходуют его оптимизировано.

Neoclima

Компания Neoclima выпускает устройства для разных типов помещений. В квартирах-студиях и на дачах удобно использовать переносные модели с небольшим запасом мощности и высоким классом энергоэффективности. Стационарные кондиционеры Неоклима с внешним и внутренним блоком универсальны. Можно подобрать вариант для комнаты площадью в 15-20 квадратных метров и для трехкомнатной квартиры в 100 м².

Плюсы систем кондиционирования Неоклима:

Дополнительные функции . Помимо охлаждения воздуха, они также работают на вентилирование помещений, ионизацию, обогрев.

. Помимо охлаждения воздуха, они также работают на вентилирование помещений, ионизацию, обогрев. Защищенность . Эксплуатация безопасна, так как предусмотрены механизмы защиты от скачков напряжения, перегрева и коррозии.

. Эксплуатация безопасна, так как предусмотрены механизмы защиты от скачков напряжения, перегрева и коррозии. Понятное управление. Настройка занимает минимум времени, подобрать правильный набор параметров удается с первого раза.

LG

Корейский бренд уже много лет радует пользователей качественной бытовой техникой. Кондиционеры — не исключение. Как и другие разработки, их также создают с использованием самых актуальных производственных технологий. Все процессы подвергаются строгому контролю, поэтому в продажу поступают сертифицированные приборы высокого качества.

В числе преимуществ домашних сплит-систем:

Контролируемый уровень шума . Громкость работы можно корректировать, меняя рабочую мощность и режимы.

. Громкость работы можно корректировать, меняя рабочую мощность и режимы. Эстетичный внешний вид. Особого внимания заслуживают уникальные дизайнерские модели, каких нет в ассортименте других производителей.

Особого внимания заслуживают уникальные дизайнерские модели, каких нет в ассортименте других производителей. Долгая гарантия на комплектующие. Срок действия гарантии на компрессоры достигает 10 лет.

Срок действия гарантии на компрессоры достигает 10 лет. Выгодная эксплуатация. Благодаря передовым компрессорам и гибким настройкам, кондиционеры тратят меньше электроэнергии.

Если нужен недорогой, который сможет обогреть жилище в межсезонье и охладить летом, стоит поискать его среди продукции Leberg. Цена простейших моделей до 11 тысяч гривен.

В топовом сегменте интересные варианты предлагает фирма Panasonic. Она делает ставку на передовые технологии и современные алгоритмы управления. Благодаря такому подходу кондиционеры с Wi-Fi — одни из лучших на рынке.