Гид покупателя: популярные производители домашних сплит-систем кондиционирования воздуха
Кондиционеры — одна из самых обширных категорий бытовой техники. Разнообразие ассортимента легко объяснить: люди покупают системы кондиционирования охотнее, чем другие климатические приборы. Изобилие предложений на рынке одновременно играет пользователям на руку и запутывает их. Сложно сориентироваться, когда в каждой ценовой категории по несколько сотен моделей от разных производителей.
Специалисты компании Moyo отметили несколько производителей кондиционеров, с адекватной ценовой политикой, незапятнанной репутацией и высокими производственными стандартами.
COOPER&HUNTER
Бренд американского происхождения COOPER&HUNTER занимает одну из ведущих позиций на рынке. Его разработки популярны среди пользователей и мастеров. Благодаря распространенности, их удобно ремонтировать, так как оригинальные запчасти доступны для сервисных центров.
Причины, по которым стоит купить кондиционер Купер и Хантер:
- Высокое качество комплектующих. Производитель используют экологичные материалы, скоростные микросхемы и долговечные элементы системы управления.
- Лаконичный внешний вид. В дизайне устройств преобладает минимализм, их установка возможна в помещениях с любым интерьером.
- Долгий срок службы. При правильном уходе климатические приборы служат годами. Гарантия сроком до 2 лет покрывает расходы на ремонт в тех случаях, когда кондиционеры выходят из строя не по вине владельца.
- Экономичность. Кондиционеры позволяют экономить на электричестве, поскольку расходуют его оптимизировано.
Neoclima
Компания Neoclima выпускает устройства для разных типов помещений. В квартирах-студиях и на дачах удобно использовать переносные модели с небольшим запасом мощности и высоким классом энергоэффективности. Стационарные кондиционеры Неоклима с внешним и внутренним блоком универсальны. Можно подобрать вариант для комнаты площадью в 15-20 квадратных метров и для трехкомнатной квартиры в 100 м².
Плюсы систем кондиционирования Неоклима:
- Дополнительные функции. Помимо охлаждения воздуха, они также работают на вентилирование помещений, ионизацию, обогрев.
- Защищенность. Эксплуатация безопасна, так как предусмотрены механизмы защиты от скачков напряжения, перегрева и коррозии.
- Понятное управление. Настройка занимает минимум времени, подобрать правильный набор параметров удается с первого раза.
LG
Корейский бренд уже много лет радует пользователей качественной бытовой техникой. Кондиционеры — не исключение. Как и другие разработки, их также создают с использованием самых актуальных производственных технологий. Все процессы подвергаются строгому контролю, поэтому в продажу поступают сертифицированные приборы высокого качества.
В числе преимуществ домашних сплит-систем:
- Контролируемый уровень шума. Громкость работы можно корректировать, меняя рабочую мощность и режимы.
- Эстетичный внешний вид. Особого внимания заслуживают уникальные дизайнерские модели, каких нет в ассортименте других производителей.
- Долгая гарантия на комплектующие. Срок действия гарантии на компрессоры достигает 10 лет.
- Выгодная эксплуатация. Благодаря передовым компрессорам и гибким настройкам, кондиционеры тратят меньше электроэнергии.
Если нужен недорогой, который сможет обогреть жилище в межсезонье и охладить летом, стоит поискать его среди продукции Leberg. Цена простейших моделей до 11 тысяч гривен.
В топовом сегменте интересные варианты предлагает фирма Panasonic. Она делает ставку на передовые технологии и современные алгоритмы управления. Благодаря такому подходу кондиционеры с Wi-Fi — одни из лучших на рынке.Tweet