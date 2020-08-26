Гид покупателя: нужен ли чехол для дорогих устройств  iPhone?

Современные молодые (и не только) люди уже не представляют своей жизни без смартфонов, но часто с ними происходят всякого рода инциденты. Так согласно опросу проведенному по заказу компании T-Mobile, почти половина владельцев смартфонов в США потеряли или повредили свои телефоны. Что касается владельцев смартфонов, которые повредили свои телефоны, то 37 процентов поцарапали экран, 29 процентов пролили на него какой-нибудь напиток, 29 процентов уронили его с лестницы, а 20 процентов уронили его в унитаз (!).

Защитить смартфон чехлом — это самое простое решение для многих владельцев смартфонов. Особенно это касается дорогих устройств iPhone, отмечают специалисты компании UkrApple.com.ua, отмечая, что к примеру iPhone X на старте продаж стоил больше тысячи долларов, а замена разбившегося дисплея в нем стоила около 300 долларов. Поэтому падение такого устройства связано с определенным риском — все они имеют стеклянную переднюю, и заднюю часть, а это означает, что дополнительная защита им совсем не помешает.

И хотя некоторые владельцы смартфонов не думают, что защита корпуса смартфона или экрана — это не панацея. Все же некоторые элементы ее они используют, особенно в туристических походах или при занятии спортом.

С другой стороны, есть много веских причин использовать чехол и защитное стекло, особенно в дорогих моделях. Если вы умеете держать его в чистоте, чтобы между телефоном и корпусом не скапливалась грязь и пыль, чехол для смартфона обычно хорошо защищает телефон от царапин. Он также может обеспечить некоторую защиту, если вы уроните телефон, хотя не стоит пренебрегать и элементарной осторожностью.

“И хотя чехол может скрыть некоторые элементы дизайна, он все же может помочь сохранить все его части в рабочем состоянии. Падение телефона может и не привести к заметным повреждениям, но без чехла, к примеру объектив камеры смартфона легко сломается. Некоторые смартфоны имеют настолько гладкую поверхность, что они так и норовят выскользнуть из рук, поэтому удобный чехол может помочь не уронить телефон.” — отмечают эксперты компании.

Кроме того чехлы для смартфонов, даже самые простые, должны дать вам несколько дополнительных секунд, чтобы убрать ваш телефон с пути расширяющейся лужи пролитого пива или колы.

Когда дело доходит до чехлов для iPhone, существует множество вариантов, некоторые из которых сосредоточены на максимальной защите, в то время как другие предлагают меньшую защиту, но позволяют не скрывать дизайн устройства.

Итак, действительно ли чехлы для смартфонов защищают телефоны от повреждений? «В какой-то степени да, но вам все равно нужно внимательно относиться к своему телефону.» — заключают эксперты.