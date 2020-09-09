Гид покупателя: причины по которым может перегреваться MacBook

Общая производительность современного компьютерного устройства зависит от состояния аккумулятора и процессора и того, насколько грамотно вы управляете их потреблением. То же самое можно сказать и о MacBook и о любом ноутбуке. Каждый, пользователь, замечал, что будь то смартфон, планшет или ноутбук, почти каждое устройство нагревается после определенного времени.

Никто не любит работать на перегретом устройстве, это беспокоит, и мы начинаем задумываться обо всех возможных причинах проблем с нагревом, особенно если это MacBook. Некоторые из проблем можно решить самостоятельно, а некоторые, связанные с засорением вентиляторов или с высохшей термопастой, нужно решать уже в сервисном центре по ремонту таких ноутбуков. Эксперты компании AppleLab, которая осуществляет ремонт техники Apple в Киеве, составили краткий список всех причин, и путей, позволяющих в кратчайшие сроки исправить проблемы с перегревом Макбука.

Почему мой MacBook перегревается?

Проблемы с перегревом ноутбуков могут быть вызваны различными причинами. Это может быть что угодно, от частиц пыли, которые мешают вентиляторам охлаждать процессор, до загромождения устройства слишком большим количеством запущенных приложений и максимальном заполнение места для хранения данных.

Причина того, что ваш MacBook сильно нагревается, также может быть связана с аппаратными сбоями. Возможно, что вентилятор охлаждения вашего MacBook не работает должным образом. Вы можете обнаружить неисправность, когда вентиляторы начинают громко шуметь или когда MacBook становится слишком горячим, чтобы его можно было касаться. Можно сказать, что перегрев ноутбука прямо связан с тем, как вращаются вентиляторы. Если есть какой-либо барьер или препятствие, которое останавливает движение вентиляторов, устройство перегреется и в конечном итоге выйдет из строя или выключится без предварительного предупреждения. В таком случае стоит обратиться к специалистам сервисного центра по ремонту техники Apple, для проведения диагностики и если понадобиться чистки вентиляторов и замены термопасты на процессоре, можно почитать об это подробней здесь, на сайте сервис-центра, как правило, эта процедура описана.

Кроме того, многие технические эксперты утверждают, что способ зарядки любого устройства также играет решающую роль в том, насколько хорошо оно будет работать и как долго прослужит. И да, то же самое можно сказать и о MacBook. Неправильная зарядка и использование зарядных устройств сторонних производителей могут привести к перегреву ноутбука, снижению производительности и даже выходу его из строя

Как охладить MacBook?

Вначале закройте запущенные приложения и дайте ему немного остыть. Устройство может потребоваться выключить и отложить зарядку, если оно перегрето, так как зарядка батареи также приводит к незначительному нагреву. Количество выполняемых ноутбуком задач должно быть уменьшено, если возникнет необходимость сохранить его работоспособность.

В случае если это не сильно помогает, значит проблема в «железе», и тогда нужно обращаться в сервисный центр.

Одна из наиболее часто встречающихся проблем, связанных с перегревом MacBook, — это наличие на устройстве вредоносных, шпионских программ или вирусов. Apple предлагает отличные инженерные решения, когда дело касается безопасности и защиты MacBook. Но пока мы путешествуем по Интернету, наш MacBook тоже может стать целью и заразиться любым вредоносным ПО, которое отрицательно сказывается на его производительности.

Поскольку новые ноутбуки тонкие, это дает ЦП немного больше шансов быстро нагреться. Особенно если его ставить на мягкую поверхность которая перекрывает вентиляционные отверстия, что также может способствовать быстрому перегреву, например на одеяло. Когда MacBook или ноутбук кладут на более мягкую поверхность, циркуляция воздуха прекращается, и устройство мгновенно начинает нагреваться, всасывая в себя пыль. Лучше всего разместить MacBook на столе, на специальной подставке или на резиновом коврике, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха в устройстве.

Может ли Mac взорваться?

Да, такое может случиться с любым современным гаджетом, работающим от аккумулятора. Это опять же может быть связано с перегревом. Поэтому следует избегать появления таких видимых признаков перегрева. При обращении с аккумулятором соблюдайте соответствующие меры предосторожности, поскольку в определенных ситуациях литий-ионный аккумулятор может быть взрывоопасным.

Вывод

Таким образом самые распространенные проблемы с перегревом MacBook таковы: