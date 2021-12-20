Гид покупателя: советы по облегчению выбора обоев

Многим сложно выбрать обои — сегодня их выбор огромен. Эксперты компании Леруа Мерлен делятся некоторыми из главных советов — чтобы упростить выбор обоев.

Позвольте интуиции сделать первый выбор

Первое ощущение часто бывает правильным! Позвольте интуиции сделать первый выбор. Выбирайте то, что вам нравится — не следуйте трендам. Продумайте, чтобы обои соответствовали вашему стилю и создавали единое целое с другими комнатами дома.

Создайте единое целое с обоями

Многим сложно выбрать обои для открытой планировки. Но поможет маленький трюк — не рассматривать комнаты как просто комнату. Цвет стены за стеной в зависимости от того, как меблирована комната / комнаты. Чтобы создать единое целое, важно создать во всем доме одну и ту же атмосферу / ощущение.

Изменения с помощью узора

Многие люди считают узоры немного неприятными. Обои с узорами являются явными носителями стиля. С помощью узорчатых обоев вы также можете изменить впечатление от комнаты. Часто говорят, что в маленькой комнате хорошо смотрятся мелкие и плотные узоры. И чем больше у вас места на стене — тем лучше проявляет себя крупный узор. В комнате с небольшим пространством стен и большим количеством дверных проемов или окон обычно лучше использовать более мелкий и плотный узор, так как в нем будет много разрывов. Плотный узор создает ощущение спокойствия, в то время как крупный и воздушный узор более живой в своем выражении. Рисунок обоев тон в тон будет спокойным, даже если рисунок крупный и воздушный, в то время как крупные цветовые контрасты будут более привлекательными. Вертикальные полосы создают ощущение большей высоты потолка, а горизонтальные расширяют помещение.

Текстура и блеск

Возможно, вам не нужно много цвета или крупных узоров. Выбор обоев с текстурой или разным блеском придает дополнительное измерение. Чем больше органов чувств вы задействуете в декоре, тем больше впечатлений вы получите. Текстуры или эффекты, вызывающие желание потрогать и ощутить стены, придают дополнительное измерение впечатлениям. Обои с разным блеском могут восприниматься совершенно по-разному в зависимости от того, как падает свет.

Не бойтесь экспериментировать больше в комнатах, в которых вы бываете не так часто

Опыт показывает, что больше всего удовлетворены те, кто осмеливается экспериментировать немного больше, чем они думали с самого начала! Хорошие места, чтобы начать действовать немного смелее и испытать себя, — это комнаты, в которых вы не проводите так много времени. Зал, который вы проходите. Дополнительная гостиная / ТВ-зал. Гостевая комната или офис. Также можно поступить с обоями для более неожиданных мест, таких как гостевой туалет, гардеробная или кладовая.

Выбирая обои — возьмите образец перед покупкой

Перед тем, как заказать обои, рекомендуют взять карту обоев ил купить пробный рулон. Сегодня также можно заказать образцы обоев для дома напрямую у различных производителей обоев. Такой образец — можно приложить или прикрепить к стене, чтобы увидеть, как обои воспринимаются при разном освещении и вместе с остальным интерьером. Помните — обои должны выглядеть лучше всего при том освещении, при котором вы больше всего времени проводите в данной комнате.