На смену «янтарной мафии» приходит «мафия самоцветная»

Незаконная добыча топазов и бериллов на Житомирщине приобрела не меньший размах, чем добычи янтаря в Ровенской области.

В конце марта Служба безопасности Украины сообщила о прекращении схемы незаконной добычи, обработки и вывоза за границу драгоценных камней. В частности, речь шла о двух тоннах топазов, берилла и кварца, предварительно обработанного на одном из ювелирных заводов, которые должны біли быть вывезены в Северную Америку, пишет издание «Главком». Новость осталась практически незамеченной СМИ, хотя на самом деле она лишь немного приподняла завесу над масштабами добычи минералов, который остается практически неизвестным для общественности.

В отличие от проблемы с незаконной добычей янтаря в соседней Ровенской области, которая достаточно широко и в течение долгого времени представлена ​​в медийном поле — «черный» рынок бериллов и топазов в соседней Житомирской области практически не упоминается в прессе. Хотя масштабы противоправных промыслов драгоценных камней в двух расположенных рядом областях почти одинаковы.

Необработанніе драгоценные камни, пытались вывезти в Северную Америку. Фото: Служба безопасности Украины

Хорошев — город на самоцветах

Поселок городского типа Хорошев, который до недавнего времени назывался Володарск-Волынский, в ходе децентрализации утратил статус районного центра, но не потерял своей уникальности: он расположено в прямом смысле слова на месторождениях драгоценных камней, или — говоря научно — камерных пегматитов.

Волынское поле топазо-морионових кристаллов камерного типа — одно из самых известных и хорошо изученных месторождений драгоценных камней в мире, открытое около ста лет назад. Длина его около 25 км, ширина — 1,5 километра. Основными минералами, добываемые на Волыни, являются: кварц в разновидностях горный хрусталь, морион, цитрин, дымчатый кварц; топаз в разновидностях винный, голубой и полихромный; берилл в разновидностях аквамарин, гелиодор. Именно здесь были найдены уникальные кристаллы топаза весом 69 кг (1955 г.), 113 и 117 кг (1969 г.). Топазы с Волыни известные на весь мир насыщенностью своей окраски, особенно славятся двухцветные, винно-голубые камни. Ученые до сих пор не разгадали природу происхождения такой окраски, аналогов которого в мире практически нет.

Кристалл топаза с Хорошевского месторождения. Фото: webmineral.ru

Активная эксплуатация месторождения началась после 1933 года, когда топазы, бериллы и кварцы были открыты непосредственно в коренном залегании, однако приоритеты в его освоении менялись. политическая целесообразность вносила в них свои коррективы. С шестидесятых годов главным минералом, который добывался здесь, стал пьезокварц — разновидность кварца, который использовался для изготовления лазеров, сверхпрочного стекла и в радиоэлектронике.

Добыванием кварца занималась военная структура под названием «116-геологическая экспедиция», сотрудники которой на шести пробитых в житомирских гранитах шахтах, добывали именно этот минерал. При этом бериллы и топазы никак не числились драгоценными камнями, их в течение десятилетий вместе с пустой породой вывозили грузовиками на свалки, ими засыпали болота, мостили улицы. Или рекультивировали самым банальным образом: засыпали грунтом,

В Музее драгоценного и декоративного камня. Фото: tic.zt.ua

Приоритеты изменились в восьмидесятые, когда потребности в пьезокварца существенно уменьшились (к тому же появился искусственный пьезокварц), а стоимость топазов и бериллов серьезным образом возросла. Теперь добывать камни стали гражданские структуры — трест «Захидкварцсамоцветы» (впоследствии «Кварцсамоцветы») с гранильными и ювелирным цехами, а в городе появился Музей драгоценных и декоративных камней , фонды которого пополняли рядовые геологи, шахтеры, буровики, которые работали в бывшем Белгород-Волынском.

Прозрачный берилл «Апостолы Петр и Павел» является самым известным из украинских самоцветов. Фото: discover.if.ua

Самым известным экспонатом здесь является оливково-зеленый берилл «Петр и Павел» весом более шести килограммов, камни «Академик Александр Ферсман», «Родничок», «Сказка», «Золотое Полесье», все они занесены в Государственный реестр Геммологического центра Министерства финансов и отнесены к Исторического фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Украины.

Берилл «Петр и Павел» представляет Житомирскую в серии почтовых марок «Красота и величие Украины». Фото: volstamp.in.ua

После того, как «Кварцсамоцветы» оказались в предбанкротном состоянии, в 1996 году музей перешел в собственность Министерства финансов, что помогло сохранить ценные коллекции. Знаковое событие для Музея драгоценных и декоративных камней произошло в 2001 году, когда ему предоставили статус научного объекта и сегодня он составляет национальное достояние Украины.

«Черные геологи» Хорошева

Однако, если музею повезло и он является одним из известных туристических объектов Житомирщины, то «Кварцсамоцветы» в девяностые годы очень быстро обанкротились и закрылись, шахтные выработки затопила вода. Зато населения города (среди которых к тому же оказалось немало людей с горным опытом и ювелирными навыками) взялось активно копать старые отвалы в поисках драгоценных камней. Последовательно в поисках камней прерывались бывшие отвалы: огромные ямы образовались на месте бывших болот, копатели вгрызались в дорожные насыпи, жители домов раскапывали подвалы, врезаясь в прежнюю улицу Воровского, которую в свое время мостили породой из шахт.

Следы поиска драгоценных камней рядом с затопленным карьером. Фото: perlyny-ua.narod.ru

В начале 2000-х значительная часть населения Володарск-Волынского была занята поиском драгоценных камней, которые можно было купить просто с рук по цене $2-3 за грамм топаза, и $10-25 за грамм берилла. Обработка камней была налажена здесь же, на прежнем оборудования «Кварцсамоцветы». Возникали и кустарные цеха, где для обработки камня использовались самые неожиданные предметы, например, советские стоматологические бормашины.

Кустарная мастерская для обработки драгоценных камней. Фото: Служба безопасности Украины

Что объединяло Володарск-Волынский с поселками Ровенской, население которых так же активно взялась искать янтарь — это полное равнодушие государственных структур к восстановлению работы рудников и толерантность правоохранительных органов к деятельности «черных» копателей, которые оставляли после себя гектары перекопаной земли. Тем более, что в отношении житомирских копателей было трудно применить статью уголовного кодекса о нарушении правил охраны и использования недр: ведь жители нынешнего Хорошева не занимались горными работами, а де-факто перекапывали в поисках камней старые свалки.

Приключения «Кварцсамоцветов»

Государственное предприятие «Кварцсамоцветы» тем временем дышало на ладан и хронически находилось в предбанкротном состоянии. Дело о банкротстве предприятия было возбуждено в 2001 году по заявлению ОАО «Житомироблпаливо», которое требовало от «Кварцсамоцветы» погасить долги, но в 2004 году между двумя компаниями было подписано мировое соглашение. Однако предприятие так и не смогло выйти на прибыльность.

В сентябре 2007 года руководство Фонда государственного имущества инициировало приватизацию тогда еще открытого акционерного общества «Кварцсамоцветы», которое демонстрировало в декларациях лишь убытки. В 2008 году оно прекращает работу из-за тяжелого финансового положения, а шесть шахт, работавших здесь, затапливаются водой. Тогда же «черные» копатели становятся фактически собственниками рынка, и большинство камней, которые оказались в то время на нем, были добыты незаконно.

Заброшенная шахта треста «Кварцсамоцветы». Фото: natalyalakshmi.livejournal.com

С приходом к власти Виктора Януковича процессы приватизации «Кварцсамоцветов» ускоряются. В ноябре 2010 года ФГИУ на конкурсе по принципу аукциона продал 91,1% акций ОАО «Кварцсамоцветы» компании «Столичное строительство» с конечным владельцем на Кипре, а уже в 2013-м эта же компания консолидирует сто процентов акций. Тогда же новый директор «Кварцсамоцветы» Василий Батюк дает интервью , в котором обещает запустить предприятие «ориентировочно в июне».

«Мы введем в действие фабрику по огранке камней мощности к 4 500 000 ограночных вставок в год», — говорил Батюк, сообщив о том, что инвесторы уже внесли более 22 млн грн на восстановление работы предприятия. Однако полноценно «Кварцсамоцветы» так и не заработали. С некоторых остановленных шахт откачали воду, но промышленной добычи восстановить так и не удалось. В итоге шахта №3 была заброшена в том же 2013 году, а шахту №2 — двумя годами позже. По состоянию на 2017 год средняя зарплата на предприятии составляла всего 5 300 гривен.

«То, что изредка находят любители на поверхности, — это мизер. К сожалению, сейчас непонятно, есть ли экономический смысл возобновления работ на Хорошевском месторождении. Более того, никто четко сказать не может, насколько исчерпаны запасы и где еще что есть под землей. А значит, на промышленной добыче украинских драгоценных камней на долгие годы поставлен крест», — признавала ведущий специалист отдела экспертизы полудрагоценных и декоративных камней Государственного геммологического центра Украины Вера Сурова.

В 2016 году деятельность предприятия привлекла внимание правоохранителей: главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины было возбуждено уголовное производство №42016000000003789, в котором руководство «Кварцсамоцветы» проверялось на причастность к организации противоправного механизма незаконной добычи драгоценных и полудрагоценных камней, его первичной обработки с последующей транспортировкой и реализацией на внутреннем рынке Украины, а также за ее пределами с сокрытием от таможенного контроля. Расследование закончилось ничем, и дело было закрыто в 2019 году. Масштабы неконтролируемого добычи при этом остались те же.

«Промышленное производство камней практически не ведется, — рассказал изданию «Главкому» житомирский журналист Юрий Малашевич, — зато несанкционированная добыча продолжается. Хотя ее масштабы и меньше, чем были десять лет назад, потому что просто уже перерыли все старые отвалы. Я согласен с тем, что все это очень подобно тому, как вымывают янтарь на соседней Ровенщине. Что касается камней, задержанных СБУ — очень вероятно, что они происходят из Хорошева, хотя здесь должны сказать свое слово эксперты».

Бывшие владельцы банка «Таврика»?

В сообщении Службы безопасности Украины, с которого мы начали наш рассказ не называются фамилии, однако упомянуто, что «бизнес контролировал один из бывших высокопоставленных чиновников при Януковиче, а организовал — владелец крупной ювелирной компании». Можно предположить, что этот владелец — бывший акционер и председатель наблюдательного совета банка «Таврика» и Киевского ювелирного завода Сергей Цюпко , который взял в конце прошлого года 100% акций «Кварцсамоцветы». Кстати, директором предприятия тогда же стал и миноритарный акционер «Таврики» Анатолий Кобец . Заметим, что Цюпко и ранее занимал пост замглавы наблюдательного совета «Кварцсамоцветы»: это было в начале 2000-х годов, когда оно впервые почти обанкротилось.

К 2012 году Сергей Цюпко был успешным бизнесменом , которому кроме 39-го по размеру активов банка «Таврика» принадлежал трест «Югозаптрансстрой», который строил десятки тысяч метров жилья в столице, и Киевский ювелирный завод — компанию с выручкой под полмиллиарда гривен.

В ноябре 2012-го банк перестал возвращать депозиты, НБУ внес «Таврика» в категорию неплатежеспособных, а через месяц у банка появилась временная администрация. Оказалась и схема вывода денег из учреждения через кредитование бизнес под залог переоцененных картин из «Музея современного изобразительного искусства». Картины, под которые «Таврика» выдала четыре миллиарда гривен кредитов, в рамках процедуры банкротства были проданы за в 263 раза меньшую сумму — 16 300 000 грн.

Сейчас «Таврика» находится в стадии ликвидации, а в январе 2017 Киевский ювелирный завод выкупило ООО «Эталон-Консалтинг», которым владеет бывший заместитель председателя наблюдательного совета «Таврики» Александр Бакаев. Как сообщал ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц, за период с 27 марта по 14 мая 2013 14 137 вкладчиков «Таврики» получили 868 797 000 гривен или 95,2% от общей суммы возмещения .

В завершение можно сказать, что за рубежом оказываются не только украинские топазы из заброшенных месторождений, но и украденные экспонаты геологических музеев. Так, найденный в 1976 году топаз «Огненный» весом 39 каратов был похищен из Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в 1997 году . По данным украинских ученых, этот топаз уникален тем, что у него внутри «родился» еще один камень, минимальная его стоимость составляет не менее двух миллионов гривен. Хотя полиция уверяет, что и сейчас не прекращает поиски минералов, по мнению экспертов он скорее всего был разрезан на куски и вывезен за границу .

Автор: Николай Полищук; «Главком»