Гид покупателя: советы при выборе ткани для постельного белья

Когда дело доходит до покупки постельного белья, важно помнить несколько вещей, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения внешнего вида. Одно можно сказать наверняка: при покупке постельных принадлежностей не стоит скупиться. Провести ночь в кровати с одеялом или простыней низкого качества, царапающим кожу, никогда не будет приятно, а в худшем случае это может помешать здоровому сну.

Конечно, можно купить любой комплект белья нужного размера, но когда дело доходит до постельного белья, нужно подумать о многом — например, об окружающей среде, технологии ткачества и количестве нитей, отмечают эксперты компании Naztextile.

Количество нитей определяет качество ткани путем подсчета количества нитей на квадратный сантиметр. Большинство людей, вероятно, не знают, почему следует уделять этому так много внимания, и часто возникает вопрос: «Почему говорят, что чем выше, тем лучше?»). Как отмечают специалисты компании, чем больше количество ниток, тем мягче и прочнее постельное белье, все, что больше 85, считается высоким качеством. Но будьте осторожны при выборе, потому что обычно 280 — это максимальное значение, которое вы можете получить. Например, популярная в последне время ткань сатин страйп https://naztextile.ua/katalog/tkan-dlya-posteli/strayp-satin1/ имеет от 110 до 180 нитей на см2., а популярный в СССР бюджетный ситец — от 80 до 100 нитей на см2.

Для хорошего постельного белья существует множество требований. Каждый покупатель наверняка задумается над вопросом: какая ткань лучше? Для постельного белья нужен материал, который не выгорает, не выцветает при стирке и не скатывается после стирки, не рвется и не садится после замачивания. Состав таких тканей должен быть максимально натуральным (хлопок 99,9% или лен). Ткань для пошива такого белья не должна быть дешевой.

Традиционные ткани для постельного белья

Чаще всего используются ткани для постельного белья — лен, хлопок и шелк. Их разновидности — ситец и батист, сатин и бязь и др. имеют просто разные виды плетения нитей. От этого зависит плотность и качество ткани для постельного белья. Та же ткань страйп-сатин — является разновидностью жаккардового сатина, плетение нитей которой проявляется в виде чередующихся полосок (отсюда и название от английского stripe). Это хлопковая, гипоалергенная ткань с износостойкой структурой.

Этот материал изготовлен из крученой хлопковой нити двойного переплетения. Сатин отличается блеском и высокой плотностью (100–140 нитей на см2). Выглядит как шелк, но стоимость намного ниже. Стоит отметить, что эта ткань практически не мнется. Такое белье очень прочное. Выдерживает от двухсот до трехсот стирок, после чего начинает немного терять блеск. Комплекты из этого материала дороже других хлопчатобумажных материалов.

Как правило, для постельного белья используются натуральные ткани. Вискоза, как и другие экзотические материалы, при пошиве таких комплектов не используется. Производители часто предлагают постельное белье, состав ткани которого смешанный. В этих материалах хлопок сочетается с льном, шелком, синтетическим материалом и т. д.

Качество

Какая ткань лучше всего подходит для постельного белья? Выбор, конечно же, зависит от вкуса и потребностей покупателей, говорят эксперты компании. Однако стоит помнить, что даже самое красивое и изысканное белье не доставит удовольствия, если сшито из некачественной ткани. Ставить низкую цену выше собственных приоритетов — в корне неверное решение.

Плотность

Этот показатель показывает, сколько ниток в квадратном сантиметре материала. Плотность иногда указывается на упаковке. Какая классификация холста по этому показателю? Плотность с количеством нитей на квадратный сантиметр:

низкая — 20-30;

ниже среднего — 35-40;

средняя — 50-65;

выше среднего — от 65 до 80;

высокая — от 85 до 120;

очень высокая — от 130 до 280.

С большей плотностью полотно более прочное. Самые низкие значения этого показателя у батиста. Хлопок и лен имеют более низкую и среднюю плотность. Выше средних значений этот показатель встречается у искусственных материалов и турецкого шелка. Сатин имеет высокую плотность. Это та же характеристика для некоторых типов искусственных тканей. Китайский шелк тоже в этом списке. Японский шелк имеет очень высокую плотность.

Самый распространенный материал — натуральный хлопок. Изготовленные из него комплекты постельного белья отлично дышат, то есть пропускают воздух. К тому же хлопок отлично впитывает лишнюю влагу. Именно поэтому человек, который спит в таком нижнем белье, не испытывает дискомфорта, когда он потеет во время сна.

Хлопчатобумажные ткани для постельного белья соответствуют всем необходимым требованиям. Такие материалы легко стирать и гладить. Постельное белье из хлопка может служить десятилетиями.