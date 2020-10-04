Гид покупателя: ткани для костюма — шерсть которая чешется и мягкая

Все натуральные ткани имеют свой неповторимый вид. Это одна из причин, по которой некоторые люди предпочитают одну ткань своей другой ткани. Правильная ткань на ощупь может иметь решающее значение — это как разница между плохим и хорошим днем, — рассказывают специалисты магазина натуральных тканей и швейной фурнитуры “Махаон». Чувство комфорта имеет большое значение.

На что похожа шерсть? До стирки и обработки шерсть может казаться немного маслянистой. После обработки это очень мягкая ткань, которая временами может вызывать легкий зуд при непосредственном прикосновении к телу. Кроме того, она может быть теплой, стильной и легкой. Как отмечают эксперты — это идеальная ткань для костюма, как мужского, так и женского. Просто проведите рукой по материалу, чтобы почувствовать, будет ли он настолько мягким, насколько вы хотите.

Эксперты компании “Махаон” рассказываю о некоторых особенностях этой популярной ткани и дают несколько советов.

Совет 1: если ваша шерстяная одежда немного чешется, наденьте дополнительный слой под шерстяную одежду, желательно такой, который будет отводить влагу.

Совет 2: не стирайте шерстяной свитер и прочие вещи слишком много. Если вы это сделаете, вы удалите часть ланолина, природной влаги и средств защиты от огня, содержащихся в шерстяных волокнах.

Шерсть мягкая или грубая?

Шерсть может быть как мягкой, так и грубой. Это может быть не одна и та же ткань, но шерсть разного качества может быть мягкой на ощупь или грубой.

Если шерсть плохого качества, то вы можете почувствовать шероховатость материала. Шерсть, полученная из правильных источников, дает мягкую ткань, которая привлекательна, а также делает вашу фигуру красивой, сохраняет тепло и комфорт.

Совет 3: одним из источников ощущения зуда в шерсти являются различные химические вещества, используемые для создания ткани. Чем больше обработки проходит шерсть, тем грубее она может быть

Шерсть чешется?

Насколько гладкой или грубой станет шерсть, зависит от продолжительности обработки и типа химикатов, которые производители используют для создания своей продукции. Чем органичнее шерстяное волокно, тем мягче и гладче ткань.

Зудящие шерстяные ткани также имеют от 1 до 2 складок в волокне, тогда как более мягкие шерстяные ткани имеют до 100 складок. Химическая обработка также может сделать шерсть мягкой, устраняя зуд, если ее правильно применить.

Совет 4: рыхлая ткань имеет тенденцию быть мягче, поскольку она задерживает воздух между волокнами. Плотное переплетение означает, что шерсть может быть более зудящей, чем вы хотите.

На что похожа акриловая шерсть?

Раньше, до того, как технологии пришли в тканевую промышленность, акриловая шерсть ощущалась намного хуже, чем настоящая шерсть, и вызывала гораздо больший зуд. Однако методы обработки изменились в связи с технологическими обновлениями, и в наши дни акриловая шерсть становится лучше.

Эти производственные изменения сделали акриловую шерсть такой же тонкой и гладкой, как настоящая. Мягкость и устойчивость к пятнам акриловой шерсти, а также более низкая цена способствует ее популярности.

Это может быть более низкая цена, но это больше всего зависит от того, где вы делаете покупки.

Становится ли шерсть мягче от износа?

Да, если ваши шерстяные свитера и прочие вещи недостаточно мягкие, просто носите их чаще. Кроме того, стирка шерстяных вещей сделает их мягкими, хотя вы, возможно, не захотите стирать шерстяные вещи слишком часто.

Конечно, порода овец, производящих шерсть, будет играть роль в том, насколько мягкой станет ткань, когда вы ее носите.

Какая самая мягкая шерсть?

Вы можете сказать «кашемир», но ошибетесь. Кашемир — это тонкая и мягкая шерстяная ткань, но ткань из шерсти мериноса является самой мягкой шерстяной тканью. Этот материал происходит от настоящих овец мериносов, которые являются самой популярной породой овец для производства шерсти.

Шерсть альпаки занимает второе или третье место, поскольку есть некоторые дорогие виды шерсти, которые могут быть немного мягче, чем эта разновидность. Но шерсть альпаки — это другой стиль шерсти с разными свойствами.

Если вы знаете свои шерстяные ткани, вы знаете, что существует множество доступных и мягких шерстяных материалов, которые можно заменить шерстью мериноса и альпаки.

Как сделать шерсть мягче

После стирки и ношения свитера вы можете обработать его, чтобы он стал мягче. Обычный кондиционер для волос поможет вам добиться желаемой мягкости. Затем вы можете купить те средства, которые возвращают ланолин в шерстяной материал.

Просто замочите шерсть в ланолиновом растворе, чтобы вернуть материалу мягкость. Далее идет глицерин, который можно использовать так же, как кондиционер для волос. Этот продукт не имеет запаха, поэтому ваша шерсть не будет пахнуть кондиционером для волос.

Белый уксус не только смягчит материал, но и поможет снять зуд с шерсти. Просто добавьте его к загрузке стиральной машины.

Как узнать, шерстяная ли ткань?

Что касается шерсти яка, вы просто снимаете несколько прядей с ковра или предмета одежды и подкладываете к ним спичку. Пламя быстро сожжет шерстяное волокно, и оно будет пахнуть горелыми волосами. Такая же идентификация распространяется почти на все шерстяные ткани.

Пепел от обожженной шерсти будет выглядеть не как мелкий, а более грубый по текстуре. Настоящая шерсть не сразу загорится. В отличие от некоторых синтетических материалов, которые сразу превращаются в дым.