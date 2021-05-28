Гид покупателя: тонкости выбора мужской рубашки

Рубашка – базовый предмет гардероба любого мужчины. Этот элемент одежды отлично сочетается с костюмом и джинсами. Она уместна в офисе и на вечеринке друзей. Главное, правильно подобрать рубашку к остальным деталям одежды. Но не все знают, как это сделать. Самая частая ошибка – несоответствие изделия стилю. Некоторые мужчины надевают спортивную сорочку под классическую двойку, а изделие в строгом стиле – под джинсы. Смотрится такое сочетание в этом случае безвкусно, считают специалисты компании M1_Outlet.

Эксперты компании рассказывают, какими должны быть качественные брендовые рубашки, как их сочетать с другой одеждой и как женщине выбрать мужскую рубашку без мужчины, например, в подарок

Итак, есть несколько параметров, которые нельзя игнорировать при выборе рубашек. Это размер, фасон, цвет. Разберемся со всеми этими характеристиками.

Как выбрать рубашку по размеру?

Чтобы правильно выбрать рубашку мужчине по размеру, нужно знать несколько его физических параметров. Главным считается обхват шеи. И во многих странах «номер» изделия (цифра, которая заносится в размерную таблицу) – это окружность шеи в сантиметрах. По ней определяют размер. Ворот должен плотно охватывать шею, но не сдавливать ее. Не должно быть желания расстегнуть верхнюю пуговку из-за затрудненного дыхания. Между воротом и шеей должен помещаться палец. Сорочка должна идеально сидеть на плечах.

Еще одним важным параметром является длина рукава. Эта деталь изделия должна примерно на сантиметр выглядывать из-под рукава пиджака. Если выбран правильный размер рубашки, манжеты плотно обхватывают запястья, но не пережимают их и не сковывают движений.

Как подобрать рубашку под костюм?

Чаще всего сорочки носят с пиджаком. Правильно подобрать рубашку мужчине в таком сочетании помогут несколько простых правил:

цвет сорочки определяет ситуация;

галстук подбирается под костюм, но должен сочетаться и с рубашкой;

одежду однотонных расцветок проще сочетать;

стиль костюма и рубашки должен быть одинаковым.

Использование этих правил позволит не совершать простых ошибок.

Пиджак, брюки и рубашка: как подобрать?

Белая рубашка прекрасно сочетается с костюмом насыщенного цвета. А галстук в таком луке может стать ярким акцентом. А вот брюки в таком наборе должны быть спокойного однотонного цвета – серого, песчаного, желтого.

Розовая или голубая сорочка будет хорошо сочетаться с костюмом такого же цвета, но более темного оттенка. В первом случае бордового цвета, а во втором – синего.

Если и рубашка, и пиджак имеют рисунок, оптимальный вариант, когда он совпадает по размеру, но на тон светлее у сорочки. Но следует быть аккуратными. Такой комплект может оказаться слишком пестрым.

Как подобрать цвет рубашки?

Непросто выбрать качественную мужскую рубашку. А подобрать «правильный» цвет еще сложнее. Интересно, но дизайнеры советуют создавать образ, ориентируясь на цвет лица. Людям с красноватой и смуглой кожей не рекомендуют носить розовые и красные сорочки. Белокожим мужчинам не подойдут зеленые и серые рубашки. Блондинам и парням с рыжей шевелюрой лучше отказаться от желтых рубашек и сорочек песочного цвета.

Фасон

Ну и крой, стиль, фасон. Изделия этого вида должны сочетаться с остальными деталями гардероба. Не следует надевать спортивную рубашку с фраком или строгим костюмом. А пиджак в повседневном или спортивном стиле не пытайтесь сочетать с классической сорочкой. Учитывая предложенные рекомендации, эксперты компании считают, что покупатель будет всегда отлично выглядеть и комфортно себя чувствовать.