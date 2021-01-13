У селі на Буковині водійка мікроавтобуса збила двох неповнолітніх дівчат

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

13 січня, до поліції надійшло повідомлення про ДТП в селі Стара Жадова.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 37-річна водійка мікроавтобуса «Volkswagen» не впоралася з керуванням та допустила наїзд на двох дівчат, віком 14 та 17 років.

Екіпаж швидкої медичної допомоги доставив потерпілих з тілесними ушкодженнями до Сторожинецької районної лікарні.

Наразі слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. // Погляд