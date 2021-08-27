Гид покупателя: ТОП-3 популярных моделей роутеров 

На рынке маршрутизаторов представлено множество моделей, и выбрать качественную модель бывает совсем непросто. Неподготовленных пользователей может отпугнуть разнообразие вариантов и технические характеристики.

Специалисты компании АЛЛО поэтому приводят три самых популярных и качественные WiFi роутеры, которые чаще всего покупают украинцы.

Xiaomi Mi WiFi Router 4A — белоснежный минимализм

Китайский производитель известен своей техникой, которая выделяется стильным дизайном, продуманным функционалом и доступной стоимостью. Этот роутер не стал исключением:

поддерживает до 128 одновременно подключенных устройств по беспроводной сети;

4 всенаправленные антенны увеличивают зону покрытия, поэтому роутер подходит даже для общественного пространства;

приложение MiHome позволяет оперативно подключать новое устройство Xiaomi.

Самое приятное — доступная стоимость.

TP-LINK Archer A6 — классический функционализм

Производитель популярен во всем мире благодаря своим качественным и надежным устройствам. Archer A6 поддерживает два рабочих диапазона — 2,4 и 5 Ггц, поэтому вы без труда сможете как смотреть фильмы, так и вести онлайн-трансляции. Использование пяти антенн обеспечивает стабильное покрытие по всему дому. Дополнительно используется технология Beamforming, концентрирующая беспроводной сигнал возле самого устройства.

ASUS RT-AX55 AX1800 — футуристичная надежность

Идеальный вариант, обеспечивающий высокую скорость передачи данных и защиту для всех подключенных устройств. При необходимости можно активировать функцию родительского контроля, которая позволит подключаться только к списку заранее разрешенных сайтов. Дополнительно можно отслеживать, сколько времени было подключено к роутеру то или иное устройство.