Гид покупателя: умные часы для путешествий

Современные смарт-устройства способны не только помочь сориентироваться во времени.

Без таких гаджетов не обойтись ни спортсмену, ни путешественнику, утверждают специалисты компании “Секунда”.

Умные часы не дадут вам заблудиться. Фото: https://secunda.com.ua/shop/umnye-chasy.

Часы для любителей походов и другой активности

Если обычные наручные устройства обладают минимумом дополнительных функций, то для путешествий на большие расстояния следует отдать предпочтение электронике с особыми возможностями.

Увлечение турпоходами, альпинизмом, плаванием, лыжами требует от наручных часов неуязвимости перед механическими повреждениями, водой. Гаджеты должны быть точными и автономными. Поэтому далеко на каждый вариант смарт-устройств подойдёт для таких условий.

Лучше всего выбрать мультиспортивные модели, которые могут:

измерять скорость движения;

определять высоту;

загружать карты;

отслеживать пройденный маршрут и его показатели;

работать длительное время без подзарядки.

Одним из производителей, выпускающим такие надежные гаджеты для экстрима, считается компания Garmin.

Серии Garmin для путешествий

Для удобства покупателей производитель выпускает отдельную серию устройств, предназначенных именно для длительных походов на лыжах, альпинизма. Серия Fenix 6 создана именно для любителей преодолевать трудности.

Умные часы линейки позволяют отслеживать все необходимые показатели организма. В режиме использования устройства для проверки времени автономность достигает 10-14 дней. Если же задействовать GPS, то аккумулятор будет работать около 2 суток. Также предусмотрен особый режим работы для экономии заряда батареи, — отмечают эксперты компании.

С целью заботы об автономности в гаджете не используется сенсорный экран. Но это не создаёт никаких неудобств: управление осуществляется при помощи кнопок. Особенно понравится путешественникам функция TrackBack: электроника ставит метки, чтобы без проблем вернуться в точку отправления. Наручный гаджет предупредит путешественника и о приближающейся непогоде (шторме).