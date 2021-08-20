Гид покупателя: выбираем чердачную лестницу правильно

Чердачная лестница — это элемент без которого не обойтись в зданиях, где используется верхнее под крышей пространство. Для многих нормальный доступ к чердаку становится проблемой, так как не хватает места для хранения переносной стремянки.

Но на сегодняшний день существует большое разнообразие стационарных и раздвижных лестниц https://dolle-shop.com.ua/cherdachnye-lestnitsy которые можно подобрать индивидуально под потребности и возможности. Эксперты компании DOLLE, рассказывают как это сделать правильно.

Выбор чердачной лестницы

Выбирать лестницу для чердака стоит в зависимости от наличия места в помещении и потребностей. На сегодняшний день существуют модели из составленной конфигурации, которая предоставляет возможность прятать лестницу в короб люка при неиспользовании. Такая возможность очень экономит место. К тому же, устанавливая в проеме люка полезный атрибут, владелец дома избавиться от необходимости постоянно приносить обычную стремянку, устанавливать её и забирать.

Стационарные лестницы позволяют забираться под крышу в любой момент.

Современные лестницы в своей конструкции обладают несколькими секциями, которые надежно фиксируются металлическими соединениями между собой. Также востребованными являются модели из металлических секций, которые между собой соединены по типу «ножниц».

На сегодняшний день можно встретить данное оборудование с плоскими ступенями, а также с металлическим небольшим поручнем в составе конструкции, для обеспечения максимально лёгкого подъёма.

Одним из самых важных элементов при выборе чердачной лестницы является правильный подбор необходимого размера под короб люка. Современный производитель изготавливает модели из самого разного материала.

Популярнее всего являются следующие:

деревянные;

алюминиевые;

стальные;

комбинация дерева и металла.

Для использования лестницы, необходимо только потянуть за ее нижний край, который установленный в люке. После чего она легко разложится от потолка до пола.

Самые важные параметры при выборе

Для того чтобы подобрать идеальную чердачную лестницу, необходимо учитывать множество разных параметров. Но на самом деле это не так сложно как кажется на первый взгляд. В первую очередь эксперты компании рекомендуют обратить внимание на такие факты: