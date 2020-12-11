Низка «слуг народу» безкоштовно отримала офіси у пов’язаному з Коломойським бізнес-центрі

Сам олігарх називає це збігом.

Деякі народні депутати партії «Слуга народу» та групи «За майбутнє» безкоштовно отримали приміщення під громадські приймальні в бізнес-центрі Milenium, пов’язаному через офшорні компанії з олігархом Ігорем Коломойським.

У цьому ж БЦ тривалий час розташовувася офіс самого олігарха, йдеться у розслідуванні «Схем», оприлюдненому українським бюро «Радіо Свобода».

Ігор Коломойський називає збігом отримання нардепами безкоштовних офісів у оренду, проте юристи вважають, що народні обранці таким чином можуть порушувати закон «Про запобігання корупції». Це пояснюється тим, що вони отримали офіси під приймальні не на загальних підставах, адже решті за них потрібно сплачувати.

У розслідуванні йдеться, що безкоштовні приміщення мають в оренді «слуги народу» Олександр Дубінський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк. Від групи «За майбутнє» – Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Тарас Батенко, і позафракційний Руслан Требушкін. Усі вони зазначили, що за адресою БЦ на вул. Володимирська, 12 розміщені їхні громадські приймальні.

Як відомо, рішення про обшук у громадських приймальнях народних депутатів може ухвалювати винятково генеральний прокурор України.

Василевська-Смаглюк вказала своїми приймальнями дев’ять офісів та дві частини холу на трьох різних поверхах Milenium. Вона користується цими приміщеннями на підставі безоплатного користування — позички.

Констанкевич і Батенко займають своїми приймальнями увесь дев’ятий поверх бізнес-центру. Вони заявили, що користуються ними на підставі цивільно-правового договору, але не розповіли, скільки сплачують за оренду і чи сплачують взагалі.

Ігор Палиця вказав приймальнею увесь п’ятий поверх та зазначив, що 320 квадратних метрів площі отримав від фірми «Глобал Естейтс» з орбіти Коломойського, яка і володіє БЦ.

Позафракційний Руслан Требушкін задекларував безоплатне користування офісом на 62 квадратних метри, наданим фірмою-власницею бізнес-центру.

«Слуга народу» Куницький зареєстрував приймальні в шести офісах на двох поверхах та у частині холу, а Дубінський — 13 офісів та частини холу на різних поверхах.

«Насправді такі дії народного депутата можуть трактуватися як порушення обмежень щодо отримання подарунку. В цьому випадку ми можемо спостерігати, що депутат, навіть якщо на безоплатній основі, набув у тимчасове користування офісну будівлю, яку інші люди, інші пересічні громадяни України не можуть отримати за тими самими умовами. Тобто ми тут можемо говорити про надання певних пільг або послуг за нижчою ринковою ціною. Тому такі дії можуть розглядатися як адміністративне правопорушення», — повідомив експерт Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції НАУКМА, член Громадської ради при НАЗК Андрій Білецький.

Встановити факт порушення могло б Нацагентство з питань запобігання корупції, але через рішення Конституційного суду вони не можуть це зробити.

Нагадаємо, у вересні «Схеми» оприлюднили розслідування про зв’язки нардепів «Слуги народу» та їхніх помічників. Згідно з ним, щонайменше 15 депутатів із монофракції «Слуга народу» набрали собі в помічники батьків, братів, дружин, чоловіків. Дехто виписує родичам премії з держбюджету та підвищені зарплати. // LB.ua