Гид покупателя: выбор духовки — путеводитель по функциональным возможностям

Покупка духовки — это уже не просто вопрос домашней печки. Если вы планируете вложить деньги в духовой шкаф, важно знать, чего вы хотите, что вам нужно и чего вы ожидаете от такого агрегата. Потому что платить за функции, которые никогда не используются, излишне, так же глупо не выбирать то, что облегчает и делает приготовление пищи более увлекательным и легким. Воспользуйтесь преимуществами технологий!

Эксперты одного из крупнейших дилеров бытовой техники в Украине Partner Bosch Siemens, составили руководство, которое поможет покупателю сориентироваться в терминологии.

Вещи, о которых следует помнить при покупке новой духовки

Покупая новый духовой шкаф, следует помнить о нескольких вещах. Начните с размышлений о том, что вам нужно и какие функции могут облегчить вашу повседневную жизнь и немного облегчить приготовление пищи, — говорят эксперты компании. Современные духовки умнее, чем когда-либо. Теперь больше не нужно устанавливать температуру или время вручную — есть интеллектуальные алгоритмы, датчики и вспомогательные функции, которые сделают это за вас.

Дистанционное управление

С помощью приложения на вашем смартфоне или планшете вы можете удаленно управлять духовкой и, например, предварительно разогреть ее, когда вы делаете покупки или уходите с работы. Также есть духовые шкафы со встроенной видекамерой — это означает, что вы можете лечь на диван и через приложение увидеть, как еда подрумянивается в печке.

Встроенный термометр

Его можно назвать термометром для жарки или термометром для приготовления пищи, но функция такая же, и она также встроена в духовку. Поместите термометр в еду и полностью контролируйте внутреннюю температуру. На некоторых моделях есть функция выключения духовки при достижении желаемой температуры.

Встроенная духовка

Такие устройства можно разместить отдельно от варочной поверхности. Духовка также не должна стоять на полу, ее можно установить на более эргономичном уровне, например, в высоком шкафу. Это также позволяет сэкономить место на кухне.

Комплексные рецепты

Эта функция зависит от производителя. В некоторых случаях вы сообщаете духовке, что собираетесь готовить, а также о важности этой пищи. Затем духовка предлагает оптимальную температуру, включая пар, а также время приготовления и место в духовке, где должны быть помещены продукты. В других духовках есть встроенная кулинарная книга с рецептами, и сама духовка устанавливает время и температуру, а также количество тепла / пара, которое следует использовать.

Каталитическая очистка

Означает, что одна или несколько стенок духовки покрыты каталитической эмалью, которая поглощает жир и остатки пищи, которые разбрызгиваются при приготовлении пищи. Чтобы сгорело впитавшееся, духовку нужно прогреть до 200 градусов не менее часа. После этого легко протереть духовку влажной тряпкой.

Микроволновые функции

Некоторые духовые печи производятся со встроенной микроволновой печью.

Пиролитическая очистка

Может также называться сухой перегонкой и представляет собой процесс, при котором духовка нагревается до 500 градусов. Жир и остатки пищи превращаются в мелкую золу, которую можно легко стереть влажной тканью, когда духовка остынет. Некоторые духовые шкафы также сообщают, когда пришла пора их чистить.

Sous Vide или су-вид

Пожалуй, самый желанный и хорошо хранимый секрет профессиональных поваров, который на самом деле доступен для домашней кухни. Sous Vide означает, что еда готовится в вакуумных пакетах при низкой температуре и в течение длительного времени, чтобы сохранить питательные вещества, эластичность и цвет, и не в последнюю очередь; усилить вкус и каждый раз добиваться идеальных результатов.

Телескопические направляющие

Выдвижные направляющие облегчают установку и снятие тарелок, а также предотвращают получение ожогов о края духовки. Плюс в том, что подавать блюда прямо из духовки становится и проще, и приятнее.

Функция таймера

Позволяет предварительно запрограммировать духовку на запуск или выключение в указанное время. Конечно, таймер также можно использовать для отслеживания времени во время приготовления.

Циркуляция горячего воздуха

Вентилятор позволяет нагретому воздуху циркулировать внутри духовки, благодаря чему вы можете одновременно вставлять несколько пластин на разных уровнях. Так как тепло не только идет снизу и сверху, но и равномерно распределяется по духовке, оно также распространяется между пластинами. Разные производители называют свои системы горячего воздуха по-разному, но независимо от названия в настоящее время существуют усовершенствованные печи которые были разработаны, чтобы дать еще лучший конечный результат.

Паровая печь

Функция пара, которая раньше была предназначена для ресторанов и коммерческих кухонь, теперь также доступна в духовках для домашнего использования. Приготовление на пару означает, что вкус и питательные вещества лучше сохраняются, а еда сохраняет цвет и текстуру.

Также, как и в случае с функцией горячего воздуха, можно одновременно готовить несколько блюд на разных уровнях. Пар расширяет область использования духовки. Есть рекомендации, которым нужно следовать, чтобы знать, сколько пара использовать во время приготовления. Например, немного дополнительного пара означает, что нагретые остатки пищи не станут сухими и тусклыми, а на вкус будут как свежеприготовленные. При выпекании хлеба с небольшим количеством пара поверхность становится хрустящей.

Функцию пара можно комбинировать с горячим воздухом, и многие пароварки представляют собой пароконвектоматы. Однако есть также модели, в которых используется только пар; экономичное и экологически чистое решение для тех, кто хочет дополнить кухню паром, но не хочет заменять работающую духовку.

Очистка паром

Программа очистки, при которой на дно духовки ставят тарелку с водой. Вода испаряется при 50 градусах, и через 30 минут тарелка становится пустой, и последующая ручная очистка значительно упрощается.

Вместимость и энергоэффективность духовки

Вне зависимости от модели, духовки примерно одинакового размера снаружи. Однако внутренняя часть может быть разной. Функциональность, интерьер и размер, а также количество помещенных емкостей определяют, сколько блюд вы можете приготовить за один раз.

Маркировка энергоэффективности духовки указывает ряд интересных характеристик:

энергопотребление;

размер;

объем и уровень шума, который излучает духовка.

Что касается энергопотребления, на этикетке указаны цифры от A до G. A — высокий КПД, а G — очень низкий. Размеры могут варьироваться в трех разных частях: небольшая духовка до 35 литров, средняя духовка до 65 литров и большие духовки объемом от 65 литров и выше. Домашний духовой шкаф должен иметь маркировку энергопотребления по шкале от A (наилучшая) до G (наихудшая).