Гид покупателя: выбор современного отопительного радиатора

По мере того как мы приближаемся к самым холодным зимним неделям и проводим дополнительное время дома в связи с пандемией, многие из нас используют отопление больше, чем когда-либо прежде, в результате чего почти две трети украинцев обеспокоены слишком высокими счетами за отопление.

Важную роль играет эффективность отопительной системы жилища. От ванных комнат и кабинетов до кухонь, спален и гостиных — до более важного, чем когда-либо, домашнего офиса — важность установки новых современных отопительных радиаторов растет вместе со счетами.

Эксперты компании “Евроконус” рассказывают, как правильно выбрать модели для вашего дома, и знакомят с наиболее популярными биметаллическими радиаторами eurokonus.com.ua/radiatory-bimetallicheskie и другими вариантами.

Выбор радиаторов

Вы можете обновить существующее отопление или привнести ощущение тепла и уюта в пространство, в котором его еще нет, но, что бы вы ни делали с отоплением своего дома, нужно определить, какие радиаторы подойдут для этого лучше всего.

Если вы меняете надоевшую чугунную батарею под окном и переходите на яркий современный дизайн, покупка нового радиатора означает понимание практичности установки и выбора наилучшего варианта. Вот некоторые вопросы которые нужно задать себе перед обновлением отопительной системы:

Вам нужны водопроводные или электрические радиаторы?

Какой дизайн выбрать: горизонтальный или вертикальный?

Какой лучший материал для радиаторов — сталь, чугун или алюминий?

Какой должна быть отделка радиатора?

Есть еще много вопросов, связанных с радиаторами, которые вы, возможно, никогда не зададите. При таком большом выборе на рынке жизненно важно правильно подобрать размер радиатора, чтобы пространство жилища отапливалось наилучшим образом.

Какие бывают типы радиаторов?

При выборе радиатора вам, как правило, придется выбирать между водопроводными или электрическими вариантами. Это может быть прямая замена или расширение существующей системы отопления.

Вы даже можете добавить электрический радиатор, который работает независимо от центрального отопления — обычно для обогрева балкона или пристройки. В качестве альтернативы вы можете выбрать двухтопливный обогреватель, который сочетает в себе электрические и водопроводные источники энергии, чтобы обеспечить больший контроль нагрева, когда вам это нужно.

Обычные водопроводные радиаторы

Как и следовало ожидать, водопроводные радиаторы используют горячую воду, подаваемую центральным отоплением или вашим бойлером, для получения уютного и комфортного тепла.

Эти радиаторы обычно управляются централизованно как часть вашей системы центрального отопления, они могут быть стальными eurokonus.com.ua/radiatory-stalnye, биметаллическими или чугунными.

Часто очень просто заменить старый водопроводный радиатор на новый и более современный дизайн, но если вы хотите добавить водопроводный радиатор к своей существующей системе — в дополнение к тем, которые у вас уже есть — вам придется учитывать его влияние на центральную систему отопления дома или на ваш котел.

Электрические радиаторы

Электрические радиаторы, работающие независимо от центрального отопления, как следует из названия, питаются от электросети. Электрические радиаторы, заполненные антикоррозийным, устойчивым к ржавчине нагревательным раствором и нагреваемые элементом, который обычно вставляется в их основание, долговечны и эффективны, и их всегда должен устанавливать квалифицированный электрик.

Доступные в различных размерах и стилях, эти радиаторы идеально подходят для использования в месяцы когда не включено центральное отопление, и когда вы можете захотеть обогреть только одну комнату, а не весь дом.

Выбор правильного размера радиатора

Когда дело доходит до выбора радиатора правильного размера, многие люди используют простой калькулятор для расчета отопления, которых есть множество в интернете.

Но используемые материалы, высота и глубина прибора и даже цвет могут повлиять на мощность радиатора. Например: вы можете выбрать высокий и тонкий радиатор или более стандартный компактный дизайн, который немного глубже, и оба могут иметь одинаковую теплоотдачу.

Или, в качестве альтернативы, вы можете выбрать два радиатора в соответствии с расчетом и использовать их в качестве более практичных декоративных элементов в своей комнате. Чтобы обогреть любое пространство в вашем доме эффективно и рационально, выбор радиатора с правильной теплоотдачей жизненно важен.

Для водопроводных радиаторов вам необходимо искать значения мощности, указанные в технических характеристиках продукта на сайте производителя или продавца.

Для электричества ищите выходную мощность. В каждом перечне изделий для электрических радиаторов указана выходная мощность элемента, поставляемого с радиатором.

Из каких материалов сделаны радиаторы?

Радиаторы обычно изготавливаются из одного из следующих материалов:

Чугун

Алюминий

Мягкая сталь

Нержавеющая сталь

Биметаллические (комбинация стали и алюминия)

Сначала вы можете не придать этому значение, но материал, из которого сделан радиатор, может повлиять на его характеристики. На то, как быстро он нагревается и как долго тепло удерживается, может повлиять материал, из которого изготовлен прибор.

Чугунные радиаторы

Классика «старой школы», чугун был популярным выбором для отопления дома до того, как люди узнали о современной теплоизоляции. Он медленно нагревается, но будет удерживать тепло дольше, чем альтернативы из стали или алюминия. Но он намного тяжелее, громоздкий и как уже было сказано долго нагревается.

Стальные радиаторы

Низкая стоимость и невероятно распространенная в дизайне отопления дома, низкоуглеродистая сталь — надежный и верный победитель, когда дело доходит бюджетного варианта отопления вашего дома.

Прочный материал, который используется в конструкции радиаторов более 50 лет, низкоуглеродистая сталь используется как в декоративных стилях радиаторов, так и в качестве основного материала для стандартных радиаторов конвекторного типа.

Алюминиевые радиаторы

Из всех материалов для радиаторов алюминий нагревается быстрее всех. Как сверхпроводник, алюминий является одним из самых эффективных материалов для быстрого и эффективного обогрева помещения.

Тем не менее, как только он нагреется, он снова так же быстро остынет, что можно считать недостатком, но, возможно, делает его отличным выбором для достижения идеальной температуры окружающей среды в помещении.

Легкий и простой в установке алюминиевый радиатор идеально подходит для установки и будет работать так же, как стальные и чугунные радиаторы.

Радиаторы из нержавеющей стали

Как вы уже знаете, нержавеющая сталь не ржавеет, что делает ее идеальным материалом для радиаторов устанавливаемых во влажной среде и сушилок для полотенец.

Нержавеющая сталь обычно используется для радиаторов для ванных комнат, сохраняя тепло долгое время после выключения источника питания по той очевидной причине, что вы можете часто накрыть ее влажным полотенцем, и это не повредит.

Биметаллические радиаторы

Одни из самых популярных в Украине, эти изделия из стали и алюминия обеспечивают высокую надежность за счет металлического шасси и высокую теплоотдачу. Такая комбинация дает радиатору те же преимущества, что и у стали, такие как чрезвычайно прочный, долговечный при сохранении чрезвычайно легкого веса алюминия и способности быстро выделять тепло.

Сочетание алюминиевого корпуса и стального сердечника придает радиатору низкую тепловую инерцию, необходимую для эффективной передачи тепла, по сравнению с медью, бронзой и сталью. Благодаря элегантному дизайну и искусной отделке они заняли свое место в отрасли центрального отопления. Сегодня биметаллические радиаторы обладают большими преимуществами.

Аксессуары для радиаторов

Можно подумать, что радиатор не нуждается в аксессуарах, но есть ряд дополнений, которые могут улучшить внешний вид и функциональность прибора.

От крючков для халатов до вешалок для полотенец и даже чехлов, чтобы скрыть уродливый конвекторный радиатор, есть несколько способов сэкономить место и улучшить внешний вид как новых, так и старых конструкций радиаторов.

Например, радиаторные клапаны могут помочь контролировать производительность радиаторов в отдельных комнатах.

Управление мощностью радиатора может осуществляться вручную с помощью стандартных радиаторных клапанов или удаленно с помощью интеллектуальных клапанов.

Как следует из названия, ручные клапаны управляются вручную. Это самые простые из доступных клапанов, они работают как обычный кран. По сравнению со стандартными ручными и термостатическими радиаторными клапанами, интеллектуальные клапаны немного более продвинуты и помогают создавать так называемое зональное отопление.

Это означает, что они не только могут управляться вручную, но и подключены к концентратору Wi-Fi, и ими можно управлять с помощью смартфона, телефона или другого устройства.

Они также обладают рядом других функций, таких как обнаружение открытых окон, геолокация (которая может подготовить ваш дом к обогреву, когда вы собираетесь домой) и планирование, позволяя вам полностью контролировать отопление вашего дома.