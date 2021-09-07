Гид покупателя: жалюзи на окна — трудности выбора

Хотя иногда бывает приятно пропускать солнечные лучи в дом, часто это может причиной как невыносимой жары, так и проблемам со сном летом. Это также может привести к увяданию растений и затрудненного передвижения в некоторых комнатах из-за жары.

Чтобы решить эту проблему и заблокировать солнечный свет и тепло, можно использовать солнцезащитные жалюзи на окна. В продаже сегодня присутствует широкий ассортимент как горизонтальных, так и вертикальных жалюзи. Чтобы облегчить выбор, специалисты компании «Колорит» рассказывают о том, на что обратить внимание при их выборе.

В некоторых случаях важно получать много солнечного света, например, если в вашем доме темно, а окна маленькие. Но также важно иметь возможность блокировать солнечный свет, когда это необходимо, и для этого существуют разные солнцезащитные жалюзи.

Жалюзи используются не только для того, чтобы сделать комнату темной и комфортной для сна, но и для обеспечения уединения. Многие также используют современные варианты, такие как плиссе в качестве простых штор в разных комнатах, что создает уютную и теплую атмосферу. Есть множество разновидностей на выбор, и есть некоторые вещи, которые следует знать, прежде чем совершать покупку. Помимо прочего, вы должны подумать о том, какова цель и то что у вас могут быть разные виды жалюзи в разных комнатах.

Разные модели

Когда вы решите выбрать новые жалюзи, вы заметите, что сегодня есть из чего выбирать, как по материалу, так и по цвету. Самая распространенная модель изготовлена ​​из легкого металла, что дает прочную шторку, пропускающую больше или меньше света в зависимости от цвета и дизайна. Темно-коричневая штора создает, например, ощущение тепла в комнате, в отличие от белой или серой, а также имеет способность блокировать больше света благодаря своему темному цвету.

Пожалуй, самые распространенные солнцезащитные средства для окон — это жалюзи, навесы и шторы.

Жалюзи доступны в нескольких вариантах дизайна, от алюминия до ПВХ, дерева и различных цветов. Благодаря регулируемым ламелям вы можете регулировать световой поток и яркость в помещении. Это решающее преимущество жалюзи перед шторами.

Жалюзи лучше всего подходят для спален, где вы обычно хотят, чтобы было полностью темно или светло, и потребность в гибкости не так велика. Жалюзи дают больше гибкости, потому что их можно наклонять и, таким образом, пропускать различное количество солнечного света. Они хорошо вписываются, например, в гостиные и кухни, и могут устанавливаться как снаружи, так и между окнами. Навесы лучше всего подходят там, где у вас есть, например, балкон или патио, и они крепятся снаружи дома.

Если вам нравится дизайн и современные тенденции, на выбор есть жалюзи как из дерева, так и из бамбука, если вам нужна более стильная, но все же эффективная альтернатива. Вы получаете более уютное ощущение, и действительно хорошая деревянная штора может работать так же хорошо, как занавеска, а также в качестве затемнения или защиты конфиденциальности. Здесь цвет также может иметь решающее значение, поэтому, если вы хотите как можно меньше света, предпочтительнее более темный цвет.

Какая цель?

В дополнение к модели, которую вы предпочитаете с точки зрения внешнего вида, вам действительно стоит подумать о том, какую функцию она должна выполнять. Жалюзи могут быть красивой деталью интерьера и служить занавеской и ширмой для уединения в гостиной и на кухне, но для спальни вы, вероятно, ищете что-то, что может сделать комнату действительно темной.

Жалюзи также рекомендуются для домашнего офиса. Они не позволяют солнцу ослеплять вас или отражаться на экране компьютера, но при этом оставляют в комнате достаточно света.

Область использования: Варианты монтажа: Окно.

Двери.

Комнатная перегородка. Потолочное крепления.

Настенное крепление.

Кронштейн зажимной (устанавливается прямо на окно).

Самоклеящиеся скобы.

Подобрать подходящие жалюзи — не самое простое дело. Жалюзи — идеальное решение для больших окон. Если у вас очень большие окна, вам также может потребоваться заказать их по вашим размерам, поэтому важно выбрать правильные размеры для текущих окон, которые вы планируете закрыть. Кроме того, все зависит от вкуса и цели, и если вы не найдете ничего, что вас удовлетворило бы, тогда просто нужно решить, что наиболее важно — внешний вид или функциональность.