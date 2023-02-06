Гід покупця: мистецтво дарувати квіти

Мистецтво дарувати квіти – це те, що заохочується в усіх культурах. Свіжий букет квітів був одним із найкращих подарунків протягом століть, і легко зрозуміти чому. Будь-яка нагода підходить для дарування квітів, оскільки вони є ідеальним способом скрасити чийсь день чи квіти на День Святого Валентина чи букет на 8 березня. Але чому ми даруємо квіти і яке значення мають квіти? І чому цю традицію так плекали з доісторичних часів?

Експерти компанії LoraShen розповідають, що потрібно знати про букет, перш ніж подарувати його.

Чому ми даруємо квіти?

Спосіб розташування букетів, колір і тип квітів, які ви пропонуєте, працюють разом, щоб передати кілька повідомлень. І дивно, наскільки ці повідомлення можуть відрізнятися від квітки до квітки.

Людство використовувало квіти для спілкування протягом сотень років. Вікторіанська епоха в Англії породила особливу мову та встановила значення квітів.

Флоріографія , мова квітів, або значення квітів, була розроблена як форма спілкування в той час, коли вона була недоречною. Повністю виражати свої емоції іншій людині не було ввічливим або належним етикетом.

Особливо це стосувалося почуттів любові, симпатії, каяття та вдячності. Сильні емоції, про які незручно говорити вголос.

У той час як вікторіанська ера поступилася місцем «офіційному» значенню квітів, записаному у флоріографічних словниках, значення квітів та їхня символіка у всьому світі різна.

З огляду на це, універсальна причина, чому ми даруємо квіти, — це спілкування та зміцнення нашого зв’язку один з одним. Це найпростіше значення квітів. Давайте скористаємося цим моментом і дізнаємося, в чому суть квітів і що потрібно знати про кожну з них перед тим, як її подарувати.

Яке значення квітів?

Хоча квіти є ідеальним подарунком, щоб показати коханій людині, що ви дбаєте, кожен сорт має особливе значення, яке виділяє його. Символізм квітів налічує тисячі років тому, і різні культури та релігійні групи використовували квіти для вираження почуттів та емоцій. наприклад:

Червоні троянди символізують любов, пристрасть і романтику.

Жовті троянди символізують щастя і нові починання.

Ромашки символізують невинність, чистоту і радість.

Орхідеї символізують красу, витонченість і багатство.

Лілія уособлює чистоту, красу та воскресіння.

Соняшник уособлює невинність, чистоту і радість.

Нарциси символізують надію та позитив.

Хризантеми уособлюють невинність, чистоту і радість.

Тюльпани символізують безумовну любов.

Фіалки символізують відданість і вірність.

Квіти у стосунках мають велике значення

Коли любиш по-справжньому, квітка чи букет квітів мають значення. Надсилайте різноманітні букети, щоб принести щастя та радість тим, хто для вас найважливіший.

Для батьків

Тюльпани символізують безумовну любов, що робить їх ідеальним подарунком для батьків. Батьки люблять додатковий індивідуальний підхід, тож додайте додаткової радості приголомшливому, зібраному вручну букету, поєднавши його з персоналізованою листівкою.

Для братів і сестер

Блакитні ромашки символізують доброту та скромність, що робить букет брата чи сестри чудовою ідеєю, особливо для вибачення за будь-яке суперництво між братами та сестрами, яке могло вийти з-під контролю.

Для кращих друзів

Якщо ви хочете показати своїй найкращій подрузі, що вона для вас значить, жовті троянди – це ваш шлях. Вони символізують щастя та нові починання, що робить їх ідеальним жестом для відновлення або підтримки дружби.

Надішліть повну вазу цих ароматних квітів або горщикову троянду для їхнього саду. Знайти ідеальний подарунок квітів для всіх, кого ви любите, дуже просто. Завдяки широкому асортименту квітів ви обов’язково знайдете ті, які підійдуть для будь-яких стосунків.

Надішліть значущі квіти

Важливо пам’ятати, що квіти завжди залишають по собі гарний спогад. Надсилання квітів поштою з доставкою — ідеальний сучаний спосіб порадувати близьку людину.

Форми прояву ввічливості відрізняються від однієї епохи до іншої, а також від людини до людини. Залежно від освіченості та здорового глузду, з різних нагод кожен із нас підносив квіти. Як правило, будь-який подарунок супроводжується квіткою. Навіть пакунки стають красивішими, якщо їх прикрасити ялиновою гілочкою, гілочкою омели або якимось безсмертником.