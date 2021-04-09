Сергея Стерненко освободили из СИЗО под домашний арест
Одесский апелляционный суд удовлетворил ходатайство активиста Сергея Стерненко об избрании меры пресечения, не связанной с пребыванием в СИЗО и отправил его под круглосуточный домашний арест.
Об этом говорится на Facebook-странице Стерненко.
«Стерненко и Демчуку назначили круглосуточный домашний арест. Обязали сдать загранпаспорта», — говорится в сообщении.
В то же время украинские Telegram-каналы сообщили, что Стерненко были готовы взять на поруки 27 нардепов, 4 из которых были в зале заседаний.
Ранее на его страничке в соцсетях сообщали, что Стерненко и Демчуку разрешили выйти из «аквариума».
Засідання щодо скасування запобіжного заходу почалося. Суддя дозволила Стерненку і Демчуку вийти з акваріуму, дозволила проводити фото та відео-фіксацію ЗМІ, але не дозволила проводити онлайн-трансляцію засідання, бо вважає, що «ще зарано». pic.twitter.com/ocMIhCaimy
— Сергій Стерненко (@sternenko) April 9, 2021
Напомним, что ранее судьи отказывались выпускать одесского активиста из-под стражи.
В знак протеста его сторонники устраивали акции, в том числе и под Офисом президента в Киеве на Банковой. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»Tweet