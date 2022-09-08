Гід покупця: поради щодо купівлі чоловічої сумки

Знайти відповідну чоловічу сумку, яка підходить як за характером, так і за стилем одягу, буває непросто. Сумки через плече стали дуже популярними й сьогодні явно поширені серед чоловіків, ніж навіть рюкзаки https://7bags.com.ua/ua/category/muzhchinam/muzhskie-kozhanye-sumki/. Але це не означає, що сумка через плече краща за рюкзак — все залежить від того, як виглядає рюкзак і хто його носить.



Коли мова заходить про чоловічі сумки тут, так само як і у випадку з парфумерією та одягом, важливий особистий підхід. Те, що ідеально для одного, на комусь іншому може повністю втратити свою привабливість. Тому важливо знати себе, свій стиль одягу і в яких випадках слід використовувати сумку, зазначають експерти компанії 7bags.

Правильна чоловіча сумка у потрібному місці

Некрасива сумка завжди буде негарною, але гарна сумка не завжди буде гарною. Спортивний чорний рюкзак може добре виглядати, коли ви йдете до спортзалу або збираєтесь на екскурсію до лісу. Дизайн приємний та чистий, і він дуже функціональний. Тепер одягніть костюм і спробуйте знову приміряти його. Контраст стає величезним, ви посилаєте два абсолютно різних сигнали. Якщо ви носите костюм, чоловіча сумка також має відповідати цьому стилю.

Це одна з причин, чому сумки через плече стали такими популярними. Багато з них багатофункціональні. Існують сумки з плечовим ременем, які підходять для різних випадків та стилів одягу. Рюкзаки, як правило, більш обмежені у своїх сферах використання, хоча, звичайно, є моделі рюкзаків, які підходять як для офісу, так і для спортзалу.

Наплічні сумки

Напевно, наймодніший зараз вигляд сумок. Сумки через плече можуть бути дуже стильними, але є і повсякденні варіанти. Коли справа доходить до стильних чоловічих сумок, виявляється, що їх безліч, особливо якщо ви шукаєте акуратну сумку через плече.

Така сумка має лише одну лямку, яку можна перекинути через плече. Деякі моделі також мають ручку, за яку їх можна переносити. За досвідом, ця ручка рідко використовується, хоча, звичайно, іноді вона може бути зручною. Цей тип сумки ідеально підходить для перенесення ноутбука, книг, спортивного одягу або ланч-боксу для роботи. Функціональна сумка, що підходить для школи та роботи. Її не візьмеш із собою у ліс, тут більше підійде рюкзак. Сумки через плече функціональні, при тому модні та стильні – якщо вони правильно підібрані.

Рюкзаки

Рюкзак ніколи не застаріє. Немає більш функціональної сумки, яка також бережно ставилась до плечей, шиї та спини. Вони можуть добре виглядати, і в них може бути багато речей. Є рюкзаки, які підходять як для формальних, так і для неформальних ситуацій та стилів одягу.

Тренувальні сумки

Тренувальна сумка може використовуватися для багатьох цілей. Найчастіше вимоги до них полягають у тому, що вони мають бути місткими, мати більше одного відділення та мати можливість різних способів перенесення. Деякі спортивні сумки поставляються з плечовим ременем і ручкою, інші мають тільки ручку або плечовий ремінь.

Сумки для ноутбуків

Коли справа доходить до сумок для ноутбуків, є багато варіантів. Є сумки, які підходять для костюмів, повсякденних та злегка спортивних випадків. У таких сумках багато відділень для паперу, ручок, мобільного телефону та інших речей, які можуть знадобитися разом із робочим комп’ютером. Є і плечовий ремінь, і ручка.

Поради щодо купівлі чоловічої сумки

Існує думка, що чоловіки не носять сумки, але це, звичайно, зовсім не так. Ось кілька порад при виборі сумки:

Знай своє призначення. Коли сумку слід використати й для чого. Як ви зазвичай одягаєтеся у таких випадках? Перевірте, чи сумка відповідає призначенню. Уникайте жіночних сумок. Є кілька “чоловічих сумок”, які з таким самим успіхом могла б носити жінка. Так що обов’язково купіть щось, що підходить чоловікам, і не перестарайтеся у своїх спробах виглядати зухвало та модно. Плечовий ремінь та ручка. Іноді може бути, що багаж важче чим зазвичай і він лягає тягарем на плечі та шию, тоді можливо непогано мати ручку, щоб мати змогу дати відпочинок плечам та шиї. Дотримуйтесь свого стилю. Так само, як коли ви купуєте светр, туфлі або куртку, сумка повинна поєднуватися з іншими предметами одягу. Колір іншої шкіри. Якщо ваш годинник, ремінь і браслет зроблені з коричневої шкіри – тоді вам найкраще вибрати коричневу шкіряну сумку. Якщо решта аксесуарів чорного кольору, варто вибрати чорну чоловічу сумку і т.д.

Матеріали чоловічих сумок: