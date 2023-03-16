Гід покупця: про нюанси вибору та установки крючкових люстр

Сучасний ринок освітлювальних приладів вражає своєю багатогранністю і різноманітністю. Кожен покупець може знайти для себе те, що він хоче. Світильники різняться матеріалом, можуть бути різного кольору, форми, мати різні технічні характеристики. Але для багатьох головним критерієм вибору залишається спосіб кріплення до стелі.

Як зазначають експерти компанії Svetolux, практика показує, що найпопулярнішими пристроями вважаються гачкові люстри, які кріпляться до стелі за допомогою спеціального гачка. Це найзручніший варіант установки і монтажу незалежно від типу стелі.

Різноманітність крючкових люстр

Вибираючи гачкові люстри бюджетного сегменту https://svetolux.com.ua/ua/lyustry-deshevye.html, важливо розуміти, якими вони можуть бути. Багато з них пропонують освітлення від двох і більше лампочок. Тип ламп підбирається виходячи з нюансів інтер’єру і бажання економії електроенергії. Вони можуть бути наступними:

світлодіодні;

галогенові;

лампа розжарювання;

люмінесцентна лампа.

Що стосується дизайну світильників, різноманітність їх ще більше. Вони можуть бути як з різними декоративними елементами, оснащені абажуром, флористичними деталями або навіть виконані в різних дизайнерських стилях.

Якщо кімната може похвалитися наявністю високих стель, в інтер’єр відмінно впишеться люстра в класичному стилі. Для передпокою краще купувати прості не химерні варіанти люстр, які дають хороше освітлення. Якщо ви хочете придбати яскраві кольорові світильники, переконайтеся, що вони гармоніюють з основними елементами інтер’єру. У підвісних світильників https://svetolux.com.ua/ua/podvesy.html потрібно звернути увагу на кут освітлення.

Важливість правильного монтажу гачкових люстр

Процес монтажу крючкових люстр зазвичай простий, так як лампа кріпитися на вже готовий гачок в стелі, зазначають спеціалісти компанії. Так, вам необхідно зробити кілька нехитрих маніпуляцій:

Приклеїти на стелю підготовлене термоізоляційне кільце. Воно повинно розташовуватися поруч з гаком. Важливо зробити прорізи для того, щоб пропустити через них дроти. Повісити люстру на гак і під’єднати до неї всі дроти. Не забудьте про установку декоративного ковпачка, який йде в комплекті.

Не забудьте, що після закінчення установки такої люстри регулювання її висоти буде вже досить скрутним. Подбайте про це заздалегідь.