За 2020 рік в Україні в ДТП загинула 3541 людина та 31 974 отримали поранення

За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України. Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, є:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

недотримання дистанції.

ДТП з пішоходами

Сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано.

ДТП з дітьми

Сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано.

ДТП з велосипедистами