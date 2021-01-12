За 2020 рік в Україні в ДТП загинула 3541 людина та 31 974 отримали поранення

За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.
Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, є:
перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
порушення правил маневрування;
порушення правил проїзду перехресть;
порушення правил проїзду пішохідних переходів;
недотримання дистанції.
ДТП з пішоходами
Сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано.
ДТП з дітьми
Сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано.
ДТП з велосипедистами
Сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.