За 2020 рік в Україні в ДТП загинула 3541 людина та 31 974 отримали поранення

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ДТП
За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 людини отримали травми.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС України.

Основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, які були скоєні протягом 2020 року, є:

✔️перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
✔️порушення правил маневрування;
✔️порушення правил проїзду перехресть;
✔️порушення правил проїзду пішохідних переходів;
✔️недотримання дистанції.

ДТП з пішоходами

Сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано.

ДТП з дітьми

Сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано.

ДТП з велосипедистами

Сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.

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