В Україні з’явилося представництво Starlink

Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

Юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн».

В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Ще самому початку війни він звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink, які прибули в Україну вже за тиждень. Наразі понад 10 тисяч станцій допомагають ЗСУ бути на зв’язку, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів, закладів охорони здоров’я.

Наприклад, після деокупації Київщини комплекти обладнання Starlink допомогли забезпечити зв’язком Ірпінь, Плахтянку та Романівку. // Економічна правда