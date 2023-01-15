Гід покупця: що таке крафт-пакети, та чому вони такі популярні

Всі, мабуть, користувались пакетами з вибіленого крафт-паперу які використовуються в продуктових магазинах, аптеках та інших місцях для упаковки кондитерських виробів, саморобних виробів, різних харчових і нехарчових товарів. Їх використання є рекомендованим і екологічно чистим варіантом упаковки. Вони виготовлені з натуральних матеріалів і на 100% підлягають переробці.

Папір є одним із найнадійніших матеріалів у світі та має нижчий вуглецевий слід, ніж інші матеріали, такі як пластик або поліестер. Паперові пакети https://profipak.com.ua/g98000320-bumazhnye-kraft-pakety давно використовуються як альтернатива іншим матеріалам, оскільки вони біологічно розкладаються та не виділяють шкідливих хімічних речовин у навколишнє середовище під час руйнування. Експерти компанії ПрофіПак розповідають що таке крафт-пакети, та чому вони такі популярні.

Пакети з крафт-паперу забезпечують свіжість продуктів і надають естетичного вигляду вашому бренду

З моменту появи в 1852 році пакети з крафт-паперу залишаються популярним засобом пакування. І це незважаючи на конкуренцію пластикових пакетів. Навіть якщо ви не знайдете їх у всіх магазинах, як і раніше, паперові пакети залишаються популярним варіантом. Їх використовують для покупок і їжі завдяки підвищеній довговічності та екологічності. Такі пакети в основному виготовляються з крафт-паперу. Це тип шорсткого, пористого, проникного паперу з високим рівнем еластичності та стійкості. Він призначений для пакування продуктів, що мають вимоги до міцної та стійкої упаковки.

Коротка історія крафт-пакету

Паперові пакети мають такого роду мають довгу історію зі скромного початку в середині 19 століття

У 1867 році, був розроблений процес добування целюлози з деревини. Оскільки деревина тоді була дешевим і легкодоступним ресурсом, целюлоза стала основним інгредієнтом у виробництві паперу. Виробники розробили міцніші та довговічніші паперові пакети.

Їх коробчаста форма дозволяє їм стояти вертикально і тримати кілька речей одночасно. У порівнянні з поліетиленовими пакетами крафт-паперові навіть безпечніші. Наприклад, дитині – якщо вона одягне на голову паперовий пакет – не загрожує нестача повітря. Однак це трапляється з пластиковими пакетами.

Якими сьогодні бачать крафтові пакети

Пакети з крафтового паперу стали навіть модними та до якоїсь (певної) міри символом статусу. Вибираючи крафт-паперові пакети для кави, чаю, снеків, горіхів, тістечок, солодощів і спецій, торговці асоціюють продукти з знаком якості.

Часто їх використовують як безкоштовний спосіб рекламувати бренд, роздаючи паперові пакети з логотипом і повідомленням під час покупок.

Крафт-паперові пакети забезпечують свіжість і надають естетичного вигляду бренду. Якщо продукт добре упакований, це допоможе більш ефективно просувати його на цільовому ринку.

Переваги пакетів з крафт-паперу

Крафт-паперові пакети також пропонують численні екологічні переваги тим, хто їх використовує. Їх можна використовувати повторно. Вони підлягають переробці та біорозкладанню. Паперові пакети виготовлені з відновлюваних природних ресурсів, їх можна використовувати повторно та відправляти на паперову фабрику для переробки. Насправді переробка паперу потребує менше енергії, ніж переробка пластику. Паперові пакети біологічно розкладаються та становлять обмежений ризик для навколишнього середовища та фауни.

Для якої продукції підходять крафтові пакети?

Можна подавати сухі продукти у персональних крафт-паперових пакетах, не турбуючись, що вони можуть втратити свій смак чи свіжість. Відомо, що від поліетиленової упаковки вони іноді втрачають свіжість та смак.

Одним із найкращих застосувань цих якісних пакетів є пакування цукру, солі, борошна та спецій. Ці продукти добре відомі тим, що вимагають добре герметичної упаковки. Упаковка, яка зберігає аромат і запобігає появі шкідників. Спеції особливо чутливі, коли йдеться про збереження смаку. Невідповідна упаковка може призвести до втрати інтенсивності смаку або, що ще гірше, втрати смаку від упаковки.

Паперові пакети мають очевидні переваги перед пластиковими пакетами: