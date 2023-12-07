Гід покупця: що варто враховувати при купівлі тепловізора

Тепловізори – це сучасні прилади, які дозволяють бачити об’єкти за допомогою фіксації інфрачервоного випромінювання, що вони випромінюють. Якщо хтось задумався про вибір тепловізора, експерти компанії UkrOptica дають кілька порад, які допоможуть визначитися.

Тепловізор HikMicro. Фото: ukroptica.com.ua

Що варто враховувати при виборі тепловізора для військових?

Вибір тепловізора для військових завжди важливий та відповідальний. Ось декілька ключових аспектів, які варто враховувати, на думку фахівців компанії:

Стандарт матриці

Стандарт матриці визначає якість отримуваних зображень. Виберіть тепловізор з високоякісною матрицею для найкращого результату.

Діаметр об’єктива та роздільна здатність матриці

Діаметр об’єктива впливає на розмір об’єктів на зображенні, а роздільна здатність показує деталізацію зображення. Враховуйте ці параметри при виборі.

Область виявлення

Область виявлення показує максимальну відстань, на яку тепловізор реагує на теплові джерела. Це важливо для військових операцій в різних умовах.

Кут огляду

Широкий кут огляду полегшує навігацію та спостереження в обмежених просторах.

Оптичне збільшення (зум)

Оптичний зум дозволяє збільшувати об’єкти без втрати якості зображення. Це важливо для роботи на великих відстанях.

Розмір об’єктива (мм)

Великий об’єктив поліпшує чутливість тепловізора в умовах слабкого освітлення.

Екран (дисплей тепловізора)

Дисплей важливий для якості перегляду зображень. Вибирайте тепловізор із якісним дисплеєм.

Батарея

Тривалість роботи тепловізора залежить від ємності батареї. Важливо мати додаткові джерела живлення на випадок тривалої місії.

Додаткові функції

Деякі тепловізори мають додаткові функції, такі як запис відео, вбудований GPS та інші. Розгляньте, які функції вам потрібні.

Тепловізор серії Hikmicro Falcon. Фото: ukroptica.com.ua

Порівняння тепловізорів на прикладі моделей Hikmicro Falcon FQ50, Hikmicro Falcon FH25

Серія Hikmicro Falcon пропонує кілька моделей, серед яких Hikmicro Falcon FQ50 і Hikmicro Falcon FH25. Ось коротке порівняння цих моделей:

Тепловізор Hikmicro Falcon FQ50: Великий об’єктив 50 мм, висока роздільна здатність матриці, оптичний та цифровий зум, вбудований відеореєстратор.

Великий об’єктив 50 мм, висока роздільна здатність матриці, оптичний та цифровий зум, вбудований відеореєстратор. Тепловізор Hikmicro Falcon FH25: Компактний дизайн, об’єктив 25 мм, легкий та зручний для перенесення, висока якість зображення.

Скільки коштує тепловізор військовий?

Вартість військових тепловізорів може значно відрізнятися в залежності від моделі та її характеристик. Зазвичай компанії виробники пропонують різні цінові категорії, щоб покупець зміг знайти тепловізор, який відповідає його потребам та бюджету.

Який тепловізор краще взяти?

Вибір тепловізора залежить від конкретних потреб. Оберіть модель, яка відповідає вашим вимогам щодо якості зображення, функціональності та бюджету.

Вибір повинен бути обдуманим і відповідати потребам у безпеці та продуктивності.

Який тепловізор краще вибрати?

Вибір тепловізора залежить від потреб. Наприклад, тепловізор Hikmicro Falcon FQ50 – це відмінний вибір для тих, хто цінує великий об’єктив та вбудований відеореєстратор. Тепловізор Hikmicro Falcon FH25 підходить для тих, хто шукає компактний та легкий прилад з високою якістю зображення. Ці критерії можна застосувати й для моделей інших виробників. Оберіть тепловізор, який найкраще відповідає вашим потребам і завданням.