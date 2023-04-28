Гід покупця: вибір між цеглою та керамоблоком при будівництві стін

Всі типові будівельні матеріали для будинку можна використовувати без особливих проблем. Однак у всіх матеріалів є свої переваги і недоліки.Не можна одназначно сказати, який матеріал найкращий, це залежить від кількох факторів. Головним чином це навколишнє оточення та вологість повітря та землі.

Найпоширенішими матеріалами є, наприклад, дерево, бетон, цегла або керамоблоки https://klinker-stone.com.ua/katalog-tovarov/stena/keramicheskiy-blok/, – зазначають експерти компанії Klinker-Stone . Для будівництва власного будинку зазвичай використовують цеглу, керамоблоки або дерево. Натомість бетон частіше використовується для будівництва багатоквартирних будинків, а не звичайних односімейних будинків.

Як зазначають спеціалісти компанії, кожен матеріал має переваги та недоліки, і, крім того, не впевнено, що ви зможете вибрати матеріал самостійно. Найчастше вибір стоїть між цеглою та керамоблоком, тому експерти компанії пояснюють які переваги та недоліки мають ці два матеріали.

Вибір між цеглою та керамоблоком

Вибір між цеглою та керамоблоком залежить від конкретного проекту і потреб. Обидва матеріали мають свої переваги і недоліки, тому експерти радять розглянути наступні фактори перед прийняттям рішення:

Міцність: Цегла вважається міцнішою в порівнянні з керамоблоком. Якщо вам потрібна висока міцність стіни, цегла може бути кращим варіантом. Теплоізоляція: Керамоблоки мають кращі теплоізоляційні властивості порівняно з цеглою. Це означає, що вони добре утримують тепло в приміщенні і можуть знизити витрати на опалення та охолодження. Швидкість монтажу: Керамоблок має більш однорідну форму та розмір, що полегшує їх установку. Вони часто використовуються при будівництві, де важлива швидкість роботи. Акустична ізоляція: Якщо важлива для вас звукоізоляція, керамоблоки можуть бути кращим варіантом. Вони зменшують проникнення звуку і можуть створити більш тихе середовище. Вартість: Ціни на цеглу та керамоблоки можуть варіюватися залежно від регіону та постачальника. Розгляньте бюджет свого проекту і порівняйте ціни на обидва матеріали. Естетика: Якщо вам важливий зовнішній вигляд, цегла може мати більше варіантів дизайну і текстур. Вона використовується для створення традиційного або ретро стилю. Утеплення: Якщо ви плануєте збудувати енергоефективну будівлю, то керамоблоки можуть бути кращим вибором. Вони добре поєднуються з ізоляційними матеріалами, такими як мінеральна вата або пінополістирол, що дозволяє покращити теплоізоляцію стін. Водопоглинання: Цегла має нижчий показник водопоглинання порівняно з керамоблоком. Якщо ви плануєте будувати у зонах з високим рівнем вологості, цегла може бути більш стійкою до вологи. Екологічність: Керамоблоки зазвичай виготовляються зі стисненої глини, тоді як виробництво цегли може включати в себе спалювання палива. Якщо екологічність є важливою для вас, керамоблоки можуть бути більш прийнятним варіантом. Маса та транспортування: Керамоблоки зазвичай легші та мають більш однорідну форму, що полегшує їх транспортування та монтаж. Цегла може бути важчою та має нерівнішу форму, що може ускладнити роботу з нею.

Що собою представляє керамоблок?

Керамоблок є будівельним матеріалом, який виготовляється з керамічної глини шляхом пресування і обжигу. Він складається з глиняних сумішей, які піддаються формуванню та обпалюванню при високих температурах для отримання кінцевого продукту.

Керамоблоки мають однорідну структуру та розмір, що полегшує їх монтаж і сприяє точності виконання робіт. Вони доступні в різних розмірах і формах, що дозволяє їх використання для різних типів будівельних конструкцій.

Цей матеріал вирізняється такими властивостями, як добра теплоізоляція, вогнестійкість, звукоізоляція та стійкість до вологості. Керамоблоки також добре взаємодіють з ізоляційними матеріалами, такими як мінеральна вата або пінополістирол, що дозволяє покращити енергоефективність будівель.

Керамоблоки широко використовуються для будівництва стін, перегородок, фундаментів і інших будівельних конструкцій. Вони популярні в житловому будівництві, комерційних проектах та інших галузях будівельної промисловості.

Загалом, керамоблоки зазвичай популярніші при будівництві житлових будинків, особливо у зв’язку з їхньою теплоізоляцією та швидкістю монтажу. Однак, цегла залишається популярним вибором для створення традиційного або стильного зовнішнього вигляду.

Завжди рекомендується консультуватися з фахівцями у галузі будівництва або архітекторами, щоб отримати конкретні поради, що враховують контекст вашого проекту та місця його розташування.

Експерти компанії кажуть, що найпростіший спосіб дізнатися, який матеріал підійде найкраще – звернутися в будівельну компанію. Вони просто нададуть вам потрібну інформацію. Також можна припустити, що будинки, які будуються в цьому районі, будуються з найкращих матеріалів. Це не завжди правда, але може бути принаймні непрямою ознакою.