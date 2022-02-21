Гід покупця: як обрати кращі жіночі парфуми

Аромати відіграють важливу роль у нашому житті. З їх допомогою можна створити відповідний настрій та атмосферу, справити враження та підкреслити власну неповторність. Парфуми жіночі – важливий елемент власного стилю та найкращий аксесуар до будь-якого вбрання.

За рахунок здатності особливо розкриватися на кожній людині в залежності від ступеня зволоженості шкіри та її індивідуальної температури кожен з ароматів стає унікальним та неповторним. Часи, коли жінки обирали один парфум, що слугував візитною карткою своєї власниці, давно минули. Зараз кожна пані намагається створити власну колекцію ароматів, які вона змінює в залежності від настрою та обставин, зазначають експерти компанії Notino.

Який аромат підходить

Першим критерієм вибору парфумів є піраміда аромату. Він має не лише подобатися взагалі, але й вдало розкриватися саме на вас. Аромати впливають на загальне сприйняття образу та можуть личити або взагалі не пасувати конкретній особі. Обираючи парфум, варто врахувати:

вік. Молодим дівчатам найбільше пасуватимуть легкі та свіжі аромати. Зрілим жінкам підійдуть елегантні та вишукані композиції. Старшому поколінню імпонуватимуть більш стійкі та насичені парфуми;

сезон. За теплої пори року бажано використовувати легкі парфуми – за високої температури довкілля вони не матимуть задушливого ефекту. Свіжі аромати додадуть бадьорості та енергії. Взимку випаровування парфумів з поверхні тіла уповільнюється. У цей час можна використовувати більш складні та насичені композиції. Специфіку сезону гарно підкреслять теплі аромати з нотами цитрусу та прянощів;

специфіку аромату. Парфумована композиція здатна впливати на емоційний стан та повторювати характер своєї власниці. Грайливі та спокусливі аромати є невдалим вибором для ділового стилю. Водночас для вечірки чи побачення варто обирати більш жіночні квіткові чи шипрові композиції.

Відчути та оцінити аромат парфумів у спеціалізованому магазині буває досить складно. Велика кількість сторонніх запахів не дозволяє повністю насолодитися глибиною окремих нот та відтінків. Для багатьох зручнішим варіантом є вибір продукції такого типу в інтернет-магазинах. Тут можна дізнатися, якими нотами розкриється аромат, який настрій він дарує та кому пасуватиме. Великий асортимент товарів не обмежить вибір.

Як обрати стійкі парфуми

Саме за тривалістю звучання аромату більшість жінок вирізняє якісні оригінальні та дешеві парфуми. Проте навіть брендові продукти можуть зберігати своє звучання неоднакову кількість часу. У найбільшій мірі тривалість звучання залежить від концентрації ароматичних речовин. Найдовше зберігатимуть насичений шлейф парфуми, на упаковці яких зазначено Extrait. В їх складі концентрація ароматичних речовин може складати до 30 %, а стійкість становитиме до 12 годин. Якщо на етикетці присутня позначка EDP – перед вами парфумована вода. Вона має трохи меншу концентрацію – до 15 %. Стійкість за таких умов становитиме близько 7 годин. Туалетна вода – «найлегший» різновид парфуму. Вона містить до 10 % активних речовин та триматиметься на тілі до 3 годин.

Стійкість парфуму залежить від індивідуальних фізіологічних особливостей. Наприклад, з поверхні сухої шкіри аромат випаровуватиметься швидше, порівнюючи зі зволоженою. Окрім того, відіграє роль місце нанесення парфуму. В умовно більш теплих зонах – області шиї чи на зап’ясті – процес випаровування ароматичних речовин є активнішим. При нанесенні на волосся чи одяг ви можете подовжити період звучання парфуму.

Існує залежність між типом аромату та його стійкістю. Свіжі цитрусові та квіткові ноти загалом вивітрюються швидше. Амброві, мускусні, дерев’яні відтінки залишатимуться з вами довше. Проте, якщо ви не хочете поступатися улюбленим продуктом, можна подовжити його звучання, попередньо змастивши відповідну ділянку шкіри зволожувальним кремом. Можна також наносити парфум на мокру шкіру. Варто також розглянути можливість придбання кількох товарів з однієї аромасерії. Це можуть бути засоби для купання чи догляду за шкірою та дезодоранти. Якщо вони повторюватимуть аромат улюбленого парфуму, ви відчуватимете його довше.